Freuen kann sich Jonas Omlin aber nicht wirklich. «Die Enttäuschung nach dem Spiel in Thun war in diesem Moment sicher grösser als die Freude, die ich da hätte empfinden dürfen.» Denn der FC Basel hat das Spiel gegen den FC Thun verloren. Trotz 2:0-Führung. Trotz eines von Omlin parierten Penaltys. Und aufgrund von Schiedsrichter-Fehlentscheiden und einer Mannschaft, die mit diesen nicht klar gekommen ist. Oder viel mehr an ihnen zerbrochen ist.

Um zu realisieren, was ihm Colomba ins Ohr geflüstert hat, «hat es schon einen kleinen Moment gebraucht. Erst als ich dann auch noch mit Patrick Foletti (Torhütertrainer der Schweizer Nati, Anm. d. Red.) telefoniert habe und er mir auch noch gesagt hat, dass ich dabei bin, konnte ich mich dann auch darüber freuen, ein erstes Mal ein Aufgebot erhalten zu haben».