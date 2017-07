Offene Fragen

1. Meine drei Lieblingsorte in Basel:

a. Unser Zuhause in Bottmingen.

b. Der St. Jakob-Park.

c. Der Allschwiler Wald, unser Lieblingsort aus den Zeiten, als wir noch in Allschwil wohnten.

2. Meine grösste Sünde: Coca-Cola

3. Mein Held der Kindheit: Winnetou

4. Mein Lieblingsverein im Ausland: AC Milan

5. Das esse ich, wenn ich frei wählen kann/darf: Calamari

Entweder-Oder-Fragen

1. Prager Stadtteil «Prag 10» oder Bottmingen? Prag 10, weil ich da meine Kindheit verbracht habe.

2. WM-Teilnahme mit Tschechien in der alten Heimat oder Überwintern mit dem FCB? Die WM-Teilnahme, weil sie nur alle vier Jahre möglich ist.

3. Moldau oder Rhein? Der Rhein, weil der Fluss sauberer ist.

4. Dreier- oder Viererkette? Beides

5. Museumsbesuch oder Konzert? Ein Konzert, weil ich Musik sehr mag.