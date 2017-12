Yannik Steinegger liegt wach im Bett. Am Abend hat er ein SMS bekommen. «Hättest du morgen Zeit? Roger Federer sucht vor dem Swiss-Indoors-Final gegen del Potro noch einen Partner zum Einspielen», heisst es darin.

Der Absender ist kein Geringerer als Marco Chiudinelli. Der mittlerweile zurückgetretene Tennisprofi fragte in einer ähnlich spontanen Aktion mit unbekannter Nummer auch mal selbst bei Steinegger zum Training an. Nun vermittelt Chiudinelli dem 17-jährigen Tennistalent aus Bubendorf das nächste Highlight in seiner noch jungen Karriere.

Federer kennt ihn

Etwas aufgeregt steht der Teenager am nächsten Morgen auf dem Centre-Court in der St. Jakobshalle. «So sieht man sich wieder», sagt Federer zur Begrüssung. Steinegger freut sich. Sein grosses Idol kann sich noch an ihn erinnern. Bereits vor einem Jahr hatten die beiden bei der Einweihung der Roger-Federer-Allee in Biel ein erstes Mal Kontakt.

«Eigentlich war das 30-minütige Training ganz normal. Ausser natürlich, dass Roger Federer auf der anderen Seite des Netzes stand», sagt der 1,87 Meter grosse Blondschopf ein paar Wochen später. Wir treffen ihn in seiner Jugendhalle in Bubendorf und spielen zunächst ein paar Volleys.