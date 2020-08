Wertvolle, aber schmerzhafte Lektionen für die Black Stars und die FCB U21

Wenig fehlte und der Nachwuchs des FC Basel hätte in der 2. Runde der neuen Promotion-League-Saison in Brühl den ersten Punkt geholt. Doch in der zweiten Nachspielminute verlängerte Lirim Shala, der Captain der St. Galler, eine Cornerflanke mit dem Kopf in die entfernte Torecke zum viel umjubelten 2:1-Sieg. Bei den Gästen war die Gefühlslage natürlich eine andere. „Das war naiv von uns. Schon bei der Entstehung des Eckballs hatten wir uns naiv angestellt“, ärgerte sich Alex Frei. Immerhin konnte sich der FCB-Trainer damit trösten, „dass dieses Erlebnis gut für die Entwicklung der Jungs ist. Das gehört zum Lernprozess, denn im Gegensatz zur U16 und U18, wo sie es gewohnt waren, Meister oder Cupsieger zu werden, ist es auf diesem Niveau nicht mehr so einfach, zu glänzen.“

Zuvor hatten die Rotblauen ihren Teil zu einem unterhaltsamen, ausgeglichenen Spiel beigetragen. „Wir haben vieles gut gemacht“, bemerkte Frei und erwähnte explizit die Tatsache, dass man dem Heimteam bewusst das Spielgerät überlassen hatte, um durch Ballgewinne im Mittelfeld schnell in die Spitze zu spielen. Nach diesem Schema fiel auch der FCB-Führungstreffer durch Presley Pululu kurz nach dem Seitenwechsel. Doch leider verpassten es die Gäste in der Folge, nachzudoppeln. „Leider wurden zu oft falsche Entscheidungen getroffen, die Präzision hat gefehlt“, bedauerte der Basler Trainer.

So bekamen die Ostschweizer Aufwind, besonders nachdem ihr Topskorer Darko Anic aus offsideverdächtiger Position den Ausgleich besorgt hatte (60.). „Das 1:1 darf uns nicht dermassen aus dem Konzept bringen“, befand Alex Frei.