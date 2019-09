SV Muttenz

Wenig hatte gefehlt und der SV Muttenz hätte am Mittwoch in Wohlen erstmals gegen einen Grossen in der 1. Liga gepunktet. Am Samstag war es dann schliesslich so weit: Gegen Tabellenführer Delémont durften die Rotschwarzen gar drei Zähler bejubeln.

«Mit diesem Sieg hatte keiner gerechnet», gab Marc Tanner zu. Der Torschütze zum entscheidenden 2:1 hatte aber vor dem Match seine Teamkameraden darauf hingewiesen, «dass wir in den bisherigen Partien gegen die Grossen über weite Strecken gut mitgehalten und drei Halbzeiten unentschieden gespielt hatten.» Mit diesen Mut machenden Gedanken sei man ins Heimspiel gegen die Delsberger gegangen.

Der Auftakt gelang, Topskorer Manuel Alessio nutzte seine erste Möglichkeit in der 12. Minute und brachte den Aussenseiter in Führung. Die Gäste waren zwar optisch überlegen, wurden aber vor dem Seitenwechsel nur einmal bei Aurelio Currentis Kopfball gefährlich (30.). Die Baselbieter dagegen hatten noch Chancen, durch Korab Bislimi (27.) und Srdan Sudar (45.) die Führung zu verdoppeln.

Nach der Pause drückte der Favorit mit Vehemenz auf den Ausgleich. Valentino Reist rettete mehrfach glänzend, doch gegen Nathan Ducommun-dit-Boudrys Volley in der 61. Minute war auch der starke SVM-Goalie chancenlos. Fortan nahm der jurassische Druck etwas ab, sodass sich das Heimteam ab und an befreien konnte und auch für einmal das nötige Wettkampfglück auf seiner Seite hatte. Beispielsweise nach 76 Minuten, als Tanner bei Alessios Cornerball das bessere Kopfballtiming als alle grossgewachsenen Delsberger um ihn herum bewies.