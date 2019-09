5. Minute: Auf das erste Highlight der Partie müssen die Zuschauer nicht lange warten. In der fünften Minute legt der FCB schon so richtig los. Guillaume Hoarau klärt beim ersten Eckball der Partie, doch die Gefahr ist nicht gebannt. Die Basler fangen den Klärungsversuch ab, Kevin Bua flankt auf Silvan Widmer. Widmer netzt per Kopf zum 1:0, die frühe FCB-Führung ist in trockenen Tüchern.