Eigentlich hätte der FC Basel gar nicht in den Genuss dieser Weltreise kommen sollen. Sie war für den Schweizer Meister aus dem Jahr 1963 geplant worden. Doch weil der FC Zürich überraschend europäisch überwinterte, sagte der Klub ab. Statt den Plan aufzugeben, suchten die Organisatoren kurzfristig Ersatz und fragten beim Cupsieger an. Diesen Titel hatte sich 1963 völlig überraschend der FC Basel unter Trainer Georges Sobotka geschnappt.

So traten am 10. Januar 1964 16 FCB-Spieler um Captain Bruno Michaud, Toptorjäger Roberto Frigerio und den jungen Karl Odermatt mit einer ebenso grossen Delegation aus Offiziellen, Supportern und Reisebegleitern das Abenteuer an. Viele der Basler Spieler stiegen zum ersten Mal überhaupt in ein Flugzeug. Es sollten unvergessliche viereinhalb Wochen werden.

Hinreise: 250'000 Franken fehlen

FCB-Präsident Lucien Schmidlin ahnt nichts, als er am 10. Januar 1964 mit der Basler Delegation in den Zug zum Frankfurter Flughafen steigt. Auch an den Zwischenstopps in Istanbul, Karachi und Kalkutta schwant ihm nichts Übles. Erst als Schmidlin im Hotel in Bangkok erstmals wieder sein Gepäck sieht, bemerkt er, dass der Koffer mit den 250'000 Franken fehlt. Das Geld hatte der Präsident in der Schweiz in die für die Reise benötigten Währungen umtauschen lassen und in einem Koffer verstaut. Wurde der FCB beklaut? Ging das Gepäck verloren? Nein. Wie sich nach dem Schreck herausstellt, hatte Schmidlin das Geld einfach zu Hause vergessen. Die Swissair lieferte den Koffer ein paar Tage später nach. Das Geld war zur Freude des Präsidenten nicht verloren.

Bangkok: Strassen aus Wasser

In der Hauptstadt Thailands sehen viele Basler erstmals das Meer und weitere völlig neue Dinge. Auf Booten fährt die Delegation den Mekong entlang. Es ist wie ein Markt auf dem Wasser. Händler bieten im Vorbeifahren Fisch, Früchte und Gewürze an. Gleichzeitig waschen Frauen auf ihren Pfahlbauten Kleider oder kochen mit demselben Wasser, in dem andere vorher ihre Morgentoilette verrichteten. «Uns wunderte, dass die Seuche diese Menschen noch nicht dahingerafft hat», schrieb der Journalist Max Heiniger, der den FCB auf dieser Reise begleitete. Beim anschliessenden Besuch einer Schlangenfarm hängt sich Präsident Schmidlin eine Boa um den Hals.

Hongkong: Kein Wasser, viele Bananen

Nach dem Training und dem ersten Testspiel gegen eine Stadtauswahl müssen die Spieler auf die gewohnte Dusche verzichten. Fliessend Wasser gibt es hier nur am Morgen. Dann füllen die Einwohner Hongkongs ihre Badewannen und nutzen sie als Reservoirs für den Rest des Tages. Schon am Mittag kommt kein Wasser mehr aus der Leitung. Im Radio wird immer wieder zu Sparsamkeit aufgerufen.

Die FCB-Delegation spart in der Freizeit zwar an Wasser, aber nicht an Geld. Stoffe, Seide, Kimonos. «Roberto ‹Mucho› Frigerio bringt es kaum fertig, an einem Laden vorbeizugehen, ohne etwas zu kaufen», berichtete FCB-Captain Bruno Michaud. Eines Abends schicken sie Frigerio mit umgerechnet 3,50 Franken los, um Bananen zu holen. Frigerio kommt mit 12 Kilo zurück. Lustige Randnotiz: Für den tschechischen FCB-Trainer Sobotka hören sich Hongkong-Chinesisch und Schweizerdeutsch laut eigener Aussage gleich an.

Kuala Lumpur: Scherz mit dem König

Das zweite Spiel gegen die Nationalmannschaft Malaysias besucht König Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan. Vor dem Anpfiff lässt er sich von den jeweiligen Captains die Teams vorstellen. Bruno Michaud freut sich nicht nur über den langen Namen des Königs.