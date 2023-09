«Wie macht ihr das?» Der EHC-Sportchef Kevin Schläpfer vor dem Saisonstart: «Im Eishockey werden Verträge erfüllt» Der EHC Basel startet am 14. September auswärts bei Bellinzona in die neue Swiss-League-Saison. In Teil 4 der Interview-Serie «Wie macht ihr das?» wird deshalb Sportchef Kevin Schläpfer interviewt und spricht über seine Arbeit und darüber, was es braucht, dass Basel im Eishockey wieder zur Spitze gehört.

Kevin Schläpfer und der EHC Basel starten in die zweite Saison seit dem Aufstieg in die Swiss League. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Patrick Krähenbühl von Unihockey Basel Regio wird im Teil 4 unserer Serie «Wie macht ihr das?» vorübergehend zum Journalisten. Im Gespräch fühlt er Kevin Schläpfer vor dem Saisonstart des EHC Basel auf den Zahn und unterhält sich mit ihm über die Arbeit des Sportchefs, Trainerentlassungen und seine Karriere.

Worauf achten Sie als Sportchef bei der Zusammenstellung Ihres Kaders?

Kevin Schläpfer: Die Mischung im Kader ist für mich ausschlaggebend. Ein gutes Team besteht aus erfahrenen und jungen Spielern mit einer anderen Energie. Es braucht Leader, die Verantwortung übernehmen. Es braucht junge, unbekümmerte Spieler. Und es ist aber auch ganz wichtig, Spieler im Kader zu haben, die Ruhe bewahren können.

Was macht einen guten Sportchef aus?

Fachwissen ist sicherlich die Grundvoraussetzung. Darüber hinaus braucht ein Sportchef gute kommunikative Fähigkeiten. Und für mich am zentralsten ein gutes Gespür für Menschen: Als Sportchef bist du von Sportlern zwischen 18 und 40 Jahren umgeben, bist mit ihren Agenten im Austausch und pflegst Kontakte zu Sponsoren. Bis zu einem gewissen Punkt kann man diese Dinge lernen, aber vieles sind auch Charaktereigenschaften.

Patrick Krähenbühl von UBR interviewt den EHC-Sportchef Kevin Schläpfer im Teil 4 der Serie «Wie macht ihr das?» vor dem Saisonstart des EHC Basel. Fotomontage: stb

Wieso gerät meist zuerst der Trainer einer Mannschaft in die Kritik und wird entlassen und nicht die Spieler?

Ich bin nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Die Leader und Stars stehen im Fokus und bekommen dann auch mehr Kritik ab, wenn sie die geforderte Leistung nicht erbringen. In Bezug auf Entlassungen stimmt dies allerdings und hat praktische Gründe. Wenn der Zug rollt, dann kann er auch ohne Trainer gut weiter rollen. In einer Krise hat aber der Trainer den grössten Einfluss und deshalb bewirkt ein Trainerwechsel dann auch am meisten. Meistens ist eine Trainerentlassung nicht gegen den Trainer gerichtet, aber in einer Krise hat es den grössten Einfluss, den Anführer auszutauschen. Dennoch ist mir wichtig zu betonen, dass es auch Vereine gibt, die fahrlässig und unmenschlich mit ihren Trainern umgehen.

Zur Person Bild: Kenneth Nars Kevin Schläpfer – Sportchef EHC Basel Der am 24. November 1969 geborene Sissacher wechselte als 15-Jähriger vom Nachwuchs des EHC Zunzgen-Sissach zum EHC Basel in die Nationalliga B. Nach zwei Jahren auf der Kunsteisbahn Margarethen ergriff Schläpfer die Chance, zu Lugano in die Nationalliga A zu wechseln, wo er in der zweiten Saison seinen einzigen Meistertitel feiern konnte. Bis zum Ende seiner Aktivkarriere 2006, während der der Profi es sich nicht nehmen liess, die Trainingslager der Sissacher Junioren zu besuchen, spielte er noch für Zug, Olten, Lausanne, Langnau, Chur, Biel und Langenthal in den beiden höchsten Schweizer Eishockeyligen. Nach seiner Aktivlaufbahn amtete Schläpfer während zehn Jahren als Sportchef, Interimstrainer und Headcoach für Biel. Diese führte er 2008 in die Nationalliga A und bekam seinen Übernamen «Hockey-Gott» verpasst. 2019 übernahm er in Langenthal die sportliche Leitung bis zu deren Rückzug aus dem Profisport. Seit dem 1. Mai 2023 ist Schläpfer als Sportchef an seine erste Profistation und in seine Heimatregion zurückgekehrt.

Wie läuft ein Spieler-Transfer ab?

Als Sportchef bekomme ich von Agenten Listen mit Spielern, die mir angeboten werden. Die Schweizer Spieler kenne ich alle, bei ausländischen Spielern ist es meine Aufgabe, diese zu beobachten und einzuschätzen. Für mich ist es ganz wichtig, mit jedem Spieler, der für uns interessant sein könnte, persönlich zu sprechen. Das ist die grosse Arbeit, die Formalitäten eines Transfers sind – egal ob innerhalb der Schweiz oder aus dem Ausland – überschaubar.

Werden auch Ablösesummen bezahlt?

Im Eishockey ist relativ einfach geregelt, welche Entschädigung für die vorherigen Vereine fällig wird. Diese wird für die Ausbildung des Spielers bezahlt und ist unabhängig von laufenden Verträgen. Ablösesummen sind selten, da Verträge im Eishockey erfüllt werden oder im Sinne aller Beteiligten aufgelöst werden.

Was sind drei wichtige Eigenschaften, die Sie in einem Spieler sehen möchten?

Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und Opferbereitschaft. Auf unserem Niveau können alle Spieler schnell Schlittschuhlaufen und gut schiessen. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber entscheidend sind die anderen Faktoren. Der schnellste Spieler nützt mir nichts, wenn er sich nicht aufopfert und alles gibt. Und viele Leute sind nicht genügend selbstkritisch, um in einem professionellen Eishockeyteam zu bestehen. Da braucht es dann Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, Fehler bei sich zu suchen und an sich zu arbeiten.

Macht es Ihrer Meinung nach Sinn, die Schweizer Liga durch ausländische Spieler zu verstärken? Oder braucht es mehr Förderung des eigenen Nachwuchses und Plätze in den Kadern für die eigenen Spieler?

Ich glaube, dass die jungen Spieler von den ausländischen Stars auch profitieren können, deshalb ergibt das Sinn. Der direkte Kontakt mit Weltmeistern und Siegern an Olympischen Spielen bringt unsere jungen Spieler weiter. Das Kennenlernen anderer Kulturen und Mentalitäten ist wertvoll. Deshalb ist die Anzahl an Kaderplätzen entscheidend. In der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga, der Swiss League, sind zwei Kaderplätze für ausländische Profis vorgesehen, was mir sinnvoll erscheint. In der höchsten Liga, der National League, wurde das Kontingent von vier auf sechs Kaderplätze erhöht. Das wiederum sehe ich kritisch.

Was ist wichtiger für eine Profikarriere: Talent oder harte Arbeit?

Ich bin froh, sagen zu können, dass es heute beides braucht. Früher gab es Spieler, die nur über den Kampf kamen. Das reicht heute nicht mehr. Umgekehrt bringt dir Talent alleine auch nichts. Und das ist ein Kompliment für das Niveau des Schweizer Eishockeys.

Was macht ein Sportchef während der Saison, wenn das Kader bereits steht?

Die Arbeit eines Sportchefs funktioniert rollend. Ich habe bereits jetzt wieder Listen von Spielern für die übernächste Saison bekommen. Und daneben habe ich ja auch andere Aufgaben, wie die Kontaktpflege zu Sponsoren oder die Planung der Saisonvorbereitung. Eine etwas ruhige Zeit verbringe ich im Juni und Juli. Viele Spieler sind dann in den Ferien, und dann kann ich auch mit meinen drei Kindern verreisen und den Kopf durchlüften.

Was ist Ihre schönste Erinnerung als Spieler und als Sportchef?

Als Spieler stehen für mich der Meistertitel mit Lugano und die Aufstiege mit Chur, Olten, Langnau und Biel auf einer Stufe. Die Euphorie für eine Stadt und die Fans sind dabei durchaus vergleichbar. Diese Erinnerungen bleiben für immer. Als Sportchef war die Verpflichtung von Patrick Kane das Highlight. Er ist einer der besten Hockeyspieler überhaupt und dass er während des Lockdowns für Biel spielen würde, hätte niemand für möglich gehalten.

Was haben Sie mit dem EHC Basel für Ziele?

In dieser Saison möchten wir uns in den Top 6 behaupten. In drei Jahren wollen wir aber zur Ligaspitze gehören. Ob wir dann langfristig den Aufstieg in die höchste Liga anstreben, muss breit abgestützt diskutiert werden. Das ist eine Frage, die sich nicht nur der Verein, sondern auch die Stadt, die Sponsoren und die Fans stellen müssen. Das ist ein Quantensprung, der dann auch unfassbar viel Commitment braucht.