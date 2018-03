Was haben Seydou Doumbia und Heath Ledger gemeinsam? Beide waren unfassbar gut als Joker. Der eine in der vergangenen Saison im Trikot des FC Basel, der andere als Batman-Bösewicht in «The Dark Knight». Doumbia führte mit sieben Toren und einem Assist die Joker-Skorerliste an, Ledger bekam 2009 den Oskar für den besten Nebendarsteller. Gute Joker vermisst man beim FCB mittlerweile . Freute sich Urs Fischer in der Liga noch über 18 Jokertore, kann Raphael Wicky nur sechs Mal ein goldenes Händchen attestiert werden.

Nimmt man die beiden Assists von Alexander Fransson hinzu, waren Wickys Einwechselspieler in der Super League bislang an insgesamt acht Treffern beteiligt. Das sind genauso viele Joker-Skorerpunkte, wie Doumbia in der Spielzeit 16/17 alleine sammeln konnte. Sein Ersatz Dimitri Oberlin wurde bereits nach 25 LigaSpielen öfter eingewechselt als der Ivorer, traf aber nur zwei Mal als Joker. Mit einer Torquote von 18 Prozent kann Oberlin Doumbia nicht das Wasser reichen. Der Ivorer traf vergangene Saison in zehn Jokereinsätzen sieben Mal.