Nachgefragt Patrick Rahmen moniert nach dem 2:2 in Lausanne: «Wir müssen besser in der Defensive arbeiten» Patrick Rahmen will der Mannschaft trotz des Unentschiedens gegen den Tabellenletzten keinen Vorwurf machen. Von einem Dämpfer will er nicht sprechen. Verbesserungspotenzial sieht er dennoch.

Patrick Rahmen ärgert sich über das Unentschieden in Lausanne. Marc Schumacher / freshfocus

Patrick Rahmen, ist das 2:2 gegen Lausanne-Sport ein Unentschieden über das man sich ärgert oder eines, das man gerne mitnimmt?

Patrick Rahmen: Wir ärgern uns schon eher, denn wir hatten ein klares Chancenplus. Mory Diaw im Lausanner Tor hatte aber einen Riesentag und hat ein paar Dinger herausgeholt. Natürlich gibt es aber auch ein paar Momente, in denen wir zu viel zugelassen haben, gerade wenn es in der Defensive durchs Zentrum ging. Aber das ist auch eine Stärke von Lausanne. Nach dem 2:1 haben wir es gut gemacht. Da hatten wir es eigentlich im Griff. Aber dann kassieren wir das 2:2 auf eine ähnliche Art und Weise, die uns schon vor der Pause Mühe bereitete. Gegen Spielende habe ich versucht, das Zentrum mit Taulant Xhaka zu stabilisieren.

In der Defensive lief es nicht so gut wie noch zum Saisonstart. Was ist Ihnen da aufgefallen?

Lausanne hat das gut gemacht. Sie versuchen, mit ihren Spielern im Zentrum eine Überzahl zu schaffen. Wir haben das phasenweise gut gemacht, aber nicht immer. Wenn sie dann mit Tempo auf die Abwehr kommen, wird es schwierig. In Zukunft müssen wir zusammen besser in der Defensive arbeiten.

Ihre Mannschaft hatte in den letzten Minuten viele Chancen. Sind sie an der Seitenlinie verzweifelt?

Ich habe schon gehofft, dass wir das 3:2 machen und wir hatten auch die Möglichkeiten dazu. Was für mich zählt ist aber, dass wir bis zum Schluss alles probiert und nicht aufgegeben haben. Lausanne ist – finde ich – gut bedient mit diesem Spielverlauf. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben sie dominiert. Dann bekommen wir mit der ersten Flanke aber das Gegentor. Natürlich hatten sie Umschaltmöglichkeiten, doch Chancen hatten sie nicht viele. Auch in der zweiten Halbzeit sehe ich nicht viele Lausanne-Chancen. Deswegen sind wir nicht so gut bedient mit dem Resultat.

Was nehmen Sie aus diesem Spiel für die kommenden Aufgaben mit?

Wir müssen hinten kompakter sein und weniger zulassen. Und vorne wieder effizienter werden.

Es stehen in dieser Woche wichtige Spiele gegen Hammarby IF und YB an. Kommt dieser Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt und ist es ein Zeichen, dass die Spieler weiter hart arbeiten müssen?

Das sehe ich nicht so. Wir haben gegen Lausanne hart gearbeitet. Wenn wir das nicht gemacht hätten, hätte ich das Unentschieden als Dämpfer gelten lassen. Wir haben aber alles in die Waagschale geworfen, deswegen mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf. Andere Spiele liefen in dieser Saison bisher für uns. Gegen Lausanne war das nicht der Fall.