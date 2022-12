WM 2022 Walter Samuel oder wenn ein bisschen Glanz für Basel abfällt Der Co-Trainer des neuen Weltmeisters liess seine Spielerkarriere beim FC Basel ausklingen und ist Fussballfreunden nur bestens in Erinnerung.

Beendete seine glanzvolle Karriere beim FC Basel: Walter Samuel, hier als Co-Trainer Argentiniens am 3. Dezember 2022 beim WM-Spiel gegen Australien im Al Rayyan Stadion von Katar. Imago

Da ist es, am Dienstagnachmittag ploppt das Bild bei Instagram auf, und inmitten des Trainerteams des neuen Weltmeisters ist Walter Samuel mit der Hand am Pokal zu sehen.

Walter Samuel! Auf seine alten Tage heuerte er noch beim FC Basel an, und Georg Heitz, der damalige Sportdirektor des FCB erinnert sich nur zu gut, wie er erst ungläubig war, dass sich der argentinische Altstar für Basel interessiert. Walter Samuel wohnte seinerzeit nicht weit weg in Norditalien, und weil seine Gehaltsvorstellungen jenseits seiner besten Tage bei der AS Roma, Real Madrid oder Inter Mailand lagen, landete dieses Verteidigerurvieh also tatsächlich im Spätsommer 2014 beim FCB.

Man darf mit leicht verklärtem Rückblick sagen: Die zwei Jahre von Wálter Adrián Samuel Luján aus Laborde, einem Nest in der Provinz Cordoba, die 45 Spiele von ihm im rotblauen Trikot waren ein Ereignis. Es waren auch ein paar wenige Partien dabei, bei denen ein ins Alter gekommene Routinier nicht vorteilhaft aussieht, aber meistens war es eine schlichte Augenweide, wie «Il Muro», die Mauer nachlassende Geschwindig- und Geschmeidigkeit mit unfassbarer Gelassenheit und Stellungsspiel kompensierte. Und wenn es sein musste, dann knallte es im Zweikampf auch mal.

Drei Tore hat er auch noch beigesteuert zu zwei Meistertiteln mit dem FCB, und mit der Jubelfeier 2016 auf dem Barfi ging die Spielerkarriere des ebenso wortkargen wie charismatischen Maestros zu Ende. Er hat sich dann seine ersten Co-Trainersporen beim FC Lugano und anschliessend bei seinem Ex-Klub Inter Mailand verdient, ehe er 2018 Assistent von Lionel Scaloni wurde. Der Mann, den Maradona-selig einst nicht einmal für fähig hielt, den Verkehr auf seiner Strassenkreuzung zu regulieren, geschweige denn Argentiniens Nationalmannschaft zu führen.

Walter Samuel, der 56-mal für die Albiceleste auflief und Lionel Scaloni (7-mal) verbindet der Jahrgang 1978, sie haben zusammen ein Länderspiel bestritten (2004 in Japan) und jetzt dürfen sie sich als Architekten eines Fussball-Weltmeisters begreifen. Und ein winziger Abglanz bleibt dank Walter Samuel auch für Basel.