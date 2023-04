Women’s Euro 2025 Sabine Horvath gibt Standortmarketing ab – und übernimmt Projektleitung der Fussball-EM der Frauen in Basel Der Basler Regierungsrat hat die Leiterin der Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing zur Projektleiterin der Uefa Women’s Euro 2025 bestimmt. Horvath gibt die Abteilungsleitung jedoch bis Ende Jahr schrittweise ab.

«Ich wünsche Sabine Horvath viel Erfolg und freue mich darüber, das spannende Projekt der Frauen-Fussball-Europameisterschaft in Basel in guten Händen zu wissen», sagt Regierungspräsident Beat Jans über Sabine Horvath. Bild: zvg

Anfangs April wurde Basel als eine von vier Hauptaustragungsorte der Uefa Women’s Euro 2025 ausgewählt. Die Fussball-EM der Frauen findet während 25 Tagen im Juni/Juli 2025 statt. Im Stadion St. Jakob-Park sollen drei Spiele in der Vorrunde und zwei Spiele in der Finalrunde ausgetragen werden. Der Basler Regierungsrat hat nun Sabine Horvath als Projektleiterin bestimmt, teilt der Kanton am Dienstag mit.

Aufgrund dieser neuen Aufgabe wird Sabine Horvath die Leitung der Abteilung Aussenbeziehungen und Standortmarketing nach 20 Jahren schrittweise abgeben. Ende 2023 wechselt sie vom Basler Präsidialdepartement ins Erziehungsdepartement.

Kantonsparlament spricht 13 Millionen für Frauenfussball

«Sabine Horvath hat enorm grosse Erfahrung mit Grossveranstaltungen und ist schweizweit gut vernetzt, weshalb sie für die Leitung dieses ausserordentlichen Projekts eine ideale Besetzung ist», wird der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer in der Mitteilung zitiert.

Im vergangenen Herbst hat der Grosse Rat finanzielle Mittel in der Höhe von 12.9 Millionen Franken für die Grossveranstaltung bewilligt. Damit will der Kanton nach eigenen Angaben die Förderung des Frauenfussballs und Frauensports ganz allgemein unterstützen. Neben Basel sind Zürich, Bern und Genf Hauptaustragungsorte. Wo das Eröffnungs- und das Finalspiel stattfinden, steht noch nicht fest. (aib)