Women’s Super League Dämpfer zum Auftakt: Die FCB-Frauen kommen in Aarau nur zu einem 0:0 Obwohl sie mehr als eine Halbzeit gegen den Underdog in Überzahl agierten, konnten die FCB Frauen das Startspiel in die neue Saison nicht gewinnen.

Die neue FCB-Trainerin Katja Greulich kann ihr erstes Spiel nicht wie gewünscht gestalten. Kenneth Nars / BLZ

In das Auftaktspiel gegen den FC Aarau startete der letztjährige Halbfinalist und selbsternannte Titelaspirant aus Basel als Favorit. Beendeten die Gäste die letzte Saison auf dem vierten Platz, während die Aarauerinnen auf Platz acht den Ligaerhalt erkämpfen mussten. Nichtsdestotrotz war es für beide Teams ein Antasten in den ersten Minuten dieser noch so jungen Saison. Nach zehn Minuten folgte mit einem Freistoss die erste gefährliche Situation im Strafraum der Aarauer Frauen. Nach dem der erste Schuss an die Mauer ging, krachte der zweite Schuss knapp am Tor vorbei.

Auch Minuten später zeigten die FC-Basel-Frauen eine weitere Topchance. FCA-Torhüterin Noemi Benz war an diesem Nachmittag aber ein sicherer Wert und liess keine Bälle durchkommen.

Gelb, Gelb, Rot für Julia Pfannschmidt

In der 24. Minute kassierte Julia Pfannschmidt die gelbe Karte. Kurz vor der Pause folgte die zweite gelbe Karte für sie, was bedeutete, dass sie mit Rot vom Platz musste. Bitter für die Aarauerinnen, die sowieso schon mit dem Tempo der Baslerinnen zu kämpfen hatten. Diese hingegen erkämpften sich mit Eckbällen weitere Chancen vor Noemi Benz. Eine endete sogar in einem Lattenschuss.

Dass Basel vor der Halbzeit hungrig auf das erste Tor war, machte sich im Aarauer Schachen spürbar. Doch auch die Red Boots wollten treffen, auch wenn sie mit einer Frau weniger auf dem Platz standen. Sie machten Druck und kamen vor der Pause tatsächlich zu zwei Topchancen.

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, griffen die Baslerinnen wieder an. Bereits nach einer Minute erzwangen sie eine gefährliche Chance. Doch Noemi Benz war für einmal mehr ein sicherer Rückhalt. Obwohl die Aarauerinnen mit einer Spielerin weniger agieren mussten, steigerte sich ihre Intensität sowie ihren Ballbesitz. Im Vergleich zur ersten Halbzeit stand nun ein doppelt so kämpferisches Aarau auf dem Platz. Dies machte es den Gästen nicht leichter, obwohl sie in der 59. Minute wiederum nur den Pfosten trafen.

Der Schlusspfiff erlöste dann die kämpferischen Aarauerinnen bei einem Resultat von 0:0. Sie gewannen dank ihrem Einsatz einen ersten Punkt und die FCB-Frauen verliessen Aarau mit hängenden Köpfen.

Das Telegramm Aarau - Basel 0:0 Schachen Aarau. 260 Zuschauer. Tore: keine Aarau: Benz, Siepe, von Felten, Cortello, Geiser; Reinschmidt; Reinschmidt (91. Raqipi), Pfannschmidt, Hofer (91. Rothen), Steck (79. Keel), Nilsson (66. Mujela). Basel: Tschudin; Szenk, Schmidt, Golob, Rüpke (85. Merazguia); Kaiser, Ndoutou; Buser; Sundov (76. Mertinatsch), Hamidi; Miotto (62. Hoti). Bemerkungen: Basel ohne Vidal, Strode, Glaser, Ferrara, Fockers. Aarau ohne Wenger, Tiller, Do Sul. - Verwarnungen: Pfannschmidt, Walther. Gelbrot Pfannschmidt (44.)