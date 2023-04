Women’s Super League Nach einer enttäuschenden Saison der FCB Frauen: Versöhnung in den Playoffs? Die FCB Frauen spielten am Samstag gegen Luzern 1:1 und wollen in den Playoffs eine enttäuschende Saison retten. Dort treffen sie in den Viertelfinals auf GC.

Barbara Reger und der FCB lassen sich durch Luzern nicht zu Fall bringen. Bild: Edgar Hänggi

«Das Spiel gegen Luzern ist ein Spiegelbild unserer gesamten Saison. Hut ab vor allen Spielerinnen, die trotz allem mit ganzem Engagement daran glauben, dass es gut kommt», sagt Benoit Schickler. Seit bekannt wurde, dass der FCB nicht mehr mit Katja Greulich weitermacht, ist der Elsässer zum Interims-Cheftrainer aufgestiegen. «Mein Ziel ist es, die mir zugewiesene Feuerwehrmann-Rolle bis zum Ende so gut als möglich auszufüllen. Vieles war gegen Luzern gut, so wie vieles in dieser Saison auch gut war, und das nehmen wir mit in die Playoffs. Wichtig ist, dass wir mental bereit sind, dass die Spielerinnen wieder mit Spass ins Training und an die Spiele gehen.»

Basel hatte gegen Luzern mehr Ballbesitz und war im und um den Strafraum präsenter als die Innerschweizerinnen, aber das erste Tor erzielten die Gäste. Als FCB-Keeperin Natascha Honegger kurz vor der Pause einen Ball nicht fassen konnte, danach aber das Bein von Sina Cavelti, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Bettina Brühlhart verwandelte sicher zur Luzerner Führung.

Die Aktion, die zum Elfmeter gegen Basel führte: Natascha Honegger trifft nur die Luzernerin Sina Cavelti. Bild: Edgar Hänggi

Auch nach dem Seitenwechsel gab Basel den Ton an, wollte unbedingt den Ausgleich erzielen. Und die Chance kam. Als Lara Schmidt gefoult wurde, nahm Juliette Marie Angèle Vidal Anlauf zum Penalty und setzte den Ball an den linken Pfosten. «Wenn du das siehst, könntest du schon mit der Situation zu hadern beginnen», meinte FCB Captain Yasmin Rüpke.

Schickler brachte dann Kassandra Missipo und Aurélie Csillag. «Viele werden meine vorgenommenen Änderungen nicht verstanden haben. Aber wir müssen, gerade mit Blick auf die Playoffs, Kräfte sparen.» Schickler machte alles richtig. In der 69. Minute lenkte Schmidt eine Freistossflanke per Kopf Richtung Tor und mit der 159 cm kleinen Missipo erzielte eine der eingewechselten Spielerinnen den Ausgleich per Kopf.

Kassandra Missipo brachte Schwung und den Ausgleich für den FCB. Bild: Edgar Hänggi

Nun mussten die Innerschweizerinnen wieder mehr machen, denn sie brauchten und wollten den Sieg. Mit den beiden Platzverweisen gegen Schmidt (78., Schiedsrichter-Beleidigung) und Heiddis Lillyjardottir (89., zweite Verwarnung) fehlen Schickler im ersten Spiel gegen GC die beiden Innenverteidigerinnen.

Mit den Playoffs die Saison versöhnlich abschliessen

«Wir haben Moral gezeigt und konnten trotz Unterzahl und Frust das Unentschieden halten. Gegen GC haben wir diese Saison eine ausgeglichene Bilanz, so dass wir zuversichtlich sein dürfen», meint die erfahrene Kristina Sundov. Ihr kommt, zusammen mit Captain Rüpke, als erfahrene Spielerin eine spezielle Aufgabe zu. «Basel hat ein junges Team, und gerade in einer solchen Saison sehe ich es als meine Pflicht an, allen auf und neben dem Platz beizustehen», betont Sundov.

Schickler sagt, dass er froh sei, wenn diese Saison vorbei ist. Seit mehreren Jahren ist er beim FC Basel engagiert, «weil mein Herz rotblau schlägt. Aber diese Saison geht doch an die Substanz aller.» Aber er blickt positiv auf die Spiele gegen GC. «Wenn wir es schaffen, auf den Punkt bereit zu sein, haben wir eine Chance. Wir können mit einem positiven Abschneiden eine schwierige Saison noch versöhnlich beenden. Die Qualität ist vorhanden, wir müssen aber im Kopf bereit sein. Dafür muss ich sorgen.»

Interimstrainer Benoit Schickler möchte, dass der FCB für die Playoffs im Kopf bereit sein wird. Bild: Edgar Hänggi

Ihn unterstützen wird Rüpke, die vor sechs Jahren nach Basel kam, um Titel zu holen. «Wir haben, abgesehen von ein paar Spielen, keine schlechte Saison gespielt. Aber die Wechsel und Nebengeräusche machen es gerade einem jungen Team nicht einfach. In den Playoffs ist vieles möglich, und wir glauben an uns. Wenn man beim FC Basel spielt, wird immer erwartet, dass du erfolgreich bist. Ich will Titel gewinnen. Dass wir jede Saison immer wieder viele Mutationen im Kader, aber auch auf dem Trainerposten hatten, machte es nicht einfach», erklärt sie und träumt vom Playoff-Erfolg .