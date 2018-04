Der WSV erwischte einen super Start und lag nach etwas mehr als 3 Minuten bereits mit 4:0 Toren in Führung. Mit dem letzten Schuss kurz vor Viertelspause verkürzen die Winterthurer auf 2:5 und kommen wenig später im 2. Viertel bis auf 4:5 heran. Die Baselerinnen reagierten bravurös und schiessen innerhalb von 2 Minuten 3 Tore und liegen nun ihrerseits wieder mit 8:4 in Führung.

Mit je einem Tor auf jeder Seite geht es mit dem Zwischenresultat von 9:5 zu Gunsten der Baslerinnen in die Halbzeitpause. Im 3. Viertel wog das Spiel hin und her, Winterthur kommt zwischenzeitlich bis auf 2 Tore 8:10 an den WSV heran, dieser reagierte postwendend und schoss wenig später 2 Tore zur 12:8 Führung.

Mit 12:9 gehen beide Mannschaften in die letzte Viertelspause. Im letzten Viertel wehren die Baslerinnen alle Bemühungen der Winterthurer erfolgreich ab und konnten ihrererseits mit einem Konter auf 13:9 erhöhen. In den verbleibenden Minuten passierte nicht mehr, sodass die Baslerinnen einen in dieser Höhe verdienten Auswärtssig feiern konnte.

Hervorzuheben ist die geschlossene starte Mannschaftsleistung Melanie Adler war mit 6 Treffer erfolgreichste Schützin.