Jedes Fussballspiel schreibt unzählige Geschichten. So auch die bittere Auswärtsklatsche des FC Basel in Bern. Nach dem 1:7 liegt Leader YB jetzt schon zwölf Punkte vor dem FCB. Rotblau ist nach der gelbschwarzen Ohrfeige am Boden. Was neben dem schier unfassbaren Resultat auch noch zu reden gab, gibts wie immer hier in Häppchenform.