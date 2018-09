Vor dem Direktduell am Sonntag bleibt den Baslern – so scheint es zumindest – nur ein Trumpf: die Dreifachbelastung. Es liegt ja schliesslich auf der Hand, dass die Champions League an YBs Kraftreserven nagt. Der ein oder andere Ausrutscher im Ligaalltag ist da doch vorprogrammiert, oder nicht? Bochum (2005), Nürnberg (2008), Hertha (2010), Köln (2018): In der deutschen Bundesliga sind in diesem Jahrtausend schon einige Klubs abgestiegen, weil sie der Dreifachbelastung nicht gewachsen waren. In der Schweiz erwischte es nach dem ChampionsLeague-Abenteuer 2005/06 mit zwei Jahren Verzögerung auch den FC Thun.

Klar, ein YB-Abstieg ist ebenso unwahrscheinlich, wie dass der Henkelpott nach Bern wandert. Aber aus Basler Sicht reicht ja schon ein Absturz auf Platz 2. Den kann der FCB sogar noch aus eigener Kraft erzwingen. Vier Siege im Direktduell mit den Bernern und Basel hat drei Punkte Vorsprung auf YB. Die Statistik hat weitere Mutmacher parat.