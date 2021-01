Zeit für Familie, Liebe und Feuerwerk: So haben die FCB-Spieler die Zeit um den Jahreswechsel verbracht

Viele der FCB-Spieler liessen es über die Feiertage, ganz im Sinne der Corona-Massnahmen, ruhig angehen. Ob mit Familie, Frau, Kinder oder Freundin. Die meisten haben die Kontakte gering gehalten. So sah es vermutlich in den meisten Schweizer Haushalten über Weihnachten aus. Da gibt es eben auch für die Spieler des FC Basel keine Ausnahmen.

Im Hause Klose ging es ebenfalls gemütlich zu und her. «Familie, Geschenke und Essen! Was wünscht man sich mehr», schreibt der Basler. Zwar postet der Innenverteidiger kein Bild von der Familie, dafür liegt da etwas ganz besonderes unter dem Weihnachtsbaum: Nämlich Timm Klose selbst. Ob von zu viel Essen oder vom Weihnachtspunsch ist allerdings nicht überliefert.

Die Verreisten:

Nicht für alle Spieler des FC Basel ist es einfach, mal eben so die besinnliche Zeit mit der Familie zu verbringen, besonders in Zeiten wie diesen. Weil nicht alle Spieler aus der Schweiz kommen, mussten einige ins Ausland reisen, um ihre Liebsten sehen zu können. Natürlich unter den geltenden Auflagen.

«Ich bin alle bürokratischen Mittel und Wege gegangen, damit ich nach Österreich gehen und mit meiner Familie in Linz Weihnachten verbringen kann.» So kündigte Heinz Lindner nach dem Spiel gegen Luzern an, seine freien Tage in der Heimat mit der Familie zu verbringen. Und so geschah es dann auch. Er denkt dabei aber auch an seine Fans und überrascht sie mit einer Verlosung. Die natürlich auch zusätzliche Follower bringen soll.