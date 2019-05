Die Saison ist für den FC Basel beendet. Platz 2 in der Liga, 20 Punkte hinter Meister YB, aber immerhin Cupsieger. So lautet die oberflächliche Bilanz. Wie nach jeder Saison bekommen die FCB-Spieler auch im Mai 2019 ihr persönliches Abschlusszeugnis. Und das fällt in dieser Saison trotz Aufwärtstrend in der Rückrunde schlechter aus als auch schon. Von den 30 eingesetzten Spielern wurden 7 mit ungenügenden Noten bewertet. Vier Basler haben eine 5 vor dem Komma – und einer bekommt sogar die Bestnote.