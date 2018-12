Der Hockey Club Valais-Chablais Martigny Sion (HC Valais Chablais I), die in der letzten Woche ihren Namen auf HCV Martigny ändern liessen, gilt als offensivstark. In 21 Spielen traf man 89-mal ins gegnerische Tor und damit mit Abstand am meisten in der MySports League.

Die Basler, erstmals seit langem wieder mit Damian Osterwalder im Tor, zeigten sich darauf gut vorbereitet und agierten defensiv solid. Die Möglichkeiten der Walliser hielten sich im Startabschnitt entsprechend in Grenzen. Auf Basler Seite hatten Hrabec, Rattaggi oder Hunziker gute Möglichkeiten das Score zu eröffnen.

Hart umkämpfte Partie

Im Mitteldrittel bescherte Martigny Osterwalder etwas mehr Beschäftigung. Das erste Tor gelang aber Basel im Powerplay. Tuffet verwertete den von der Bande zurückspringenden Puck zur Führung. Die Freude währte nicht lange. Ein harter platzierter Weitschuss von der blauen Linie durch Vuilleumier sorgte für den Ausgleich.

Das in den ersten zwei Abschnitten ausgeglichene Spiel blieb weiter hart umkämpft. Mit der Pausensirene kam es dann noch zu einer Rangelei. Auslöser war eine Schwalbe von Martignys Topscorer Seydoux. Je zwei Spieler beider Mannschaften mussten daher zum Beginn des Schlussdrittels auf der Strafbank Platz nehmen.

Gastgeber immer stärker

Je länger dieses Schlussdrittel dauerte, desto stärker wurden die Gastgeber. Basel kam kaum mehr zu Offensivaktionen. Martigny gewann die meisten Zweikämpfe und stellte die Schnittstellen in der neutralen Zone geschickt zu. Der Führungstreffer von El Assaoui deutete sich daher bereits an. Das 3.1 durch Devaja markierte bereits das Endergebnis, da Schnellmann kurz vor Schluss nur den Pfosten traf.

Basels Verteidiger Stéphane Heughebaert zeigte sich entsprechend enttäuscht nach der Partie und trauerte den guten ersten 40 Minuten nach: «Die zwei ersten Drittel haben wir gut gespielt und in der Defensivzone gut gekämpft. Insbesondere auch im Boxplay. Offensiv konnten wir auch ein paar gute Chancen kreieren. Im Schlussdrittel hatte uns Martigny, dass ein sehr gutes Team hat, dann aber dominiert, mehr gemacht für den Sieg und schlussendlich verdient gewonnen.»

Basel hat im Wallis gegen einen starken Gegner nicht enttäuscht, die Partie lange spannend gehalten und kann somit positiv auf das nächste Spiel schauen. Dieses findet bereits am nächsten Dienstag um 20:15 Uhr in der St. Jakob Arena statt.