Promotion League Zwei Mal 1:3 gegen das Spitzenduo: Keine Punkte für die FCB U21 und die Black Stars Während die U21 des FC Basel gegen den Leader aus Breitenrain ein enges Spiel verliert, gibt es auch für die Black Stars in Bellinzona trotz ordentlicher Leistung nichts zu holen.

Die Junioren des FC Basel scheitern am Torhüter des FC Breitenrain. Es resultiert eine 1:3-Niederlage.

Ein ungeschriebenes Fussballgesetz besagt, dass enge Spiele von dem Team gewonnen werden, dass besser klassiert ist und einen Lauf hat. Einen weiteren Beleg dafür lieferten der FC Basel und der FC Breitenrain, die sich über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe lieferten, in dem der Leader aber am Ende mit 3:1 über den Tabellenvierzehnten die Oberhand behielt. «Der Match hätte auf beide Seiten kippen können. Leider ist er auf die des Gegners gekippt», seufzte Michel Renggli.

Der Basler U21-Trainer konnte seiner Equipe nicht viel vorwerfen. Nach einem wackeligen Beginn stabilisierten sich die Hausherren und hatten anschliessend eine Phase, in der sie die Berner gut im Griff hatten. Chancen gab es vor dem Seitenwechsel nur wenige, von denen jede Equipe eine nutzte: Mihailo Stevanovic konnte Fabiano Pereiras Führungstreffer für die Gäste aus der 27. Minute acht Zeigerumdrehungen später egalisieren.

Im zweiten Umgang dauerte es ganze 20 Minuten bis zur ersten Gelegenheit. Momodou Jaiteh verpasste das 2:1, weil er nach einer Hereingabe von Mehmet Manis den Ball nicht optimal traf. Der Tabellenführer hatte hingegen die nötige Réussite, die es in solchen Begegnungen braucht. Erst nutzte Andri Rüegsegger im Anschluss an einen Freistoss die bis dahin einzige Gästechance in der zweiten Halbzeit zur Führung, dann überstanden die Breitenrainer die rotblaue Schlussoffensive unbeschadet. Tief in der Nachspielzeit bekamen sie zudem bei ihrem einzigen Konter einen Foulpenalty zugesprochen, den Antero Neto sicher und souverän verwandelte.

«Wir haben einige Dinge gut gemacht und die richtige Mentalität gezeigt», lobte Renggli und fand, dass seiner Equipe in gewissen Szenen die nötige Lockerheit gefehlt hatte. «Aber in unserer Situation ist es schwierig, von Lockerheit zu reden, geschweige denn, sie auszustrahlen.» Der Glaube, der Abstiegsrunde zu entkommen, sei aber vor der «Woche der Wahrheit» mit Spielen gegen Brühl, Etoile Carouge und YF Juventus weiterhin vorhanden.

FC Basel U21 – FC Breitenrain 1:3 (1:1) Leichtathletikstadion St. Jakob. – 250 Zuschauer. – SR Schärli. – Tore: 27. Pereira 0:1. 35. Stevanovic 1:1. 79. Rüegsegger 1:2. 95. Neto (Foulpenalty) 1:3. Basel U21: Spycher; Ejupi (46. Manis), Fazlic, Eraslan; Krasniqi (22. Stevanovic), Uruejoma, Avdullahu (83. Xhemaili), Gradaille (83. Vishi); Dundas; Hunziker, Jaiteh (70. Gruber). Breitenrain: Hornung; Lüthi, Hischier (75. Wenger), Dreier, Hurter; Schneuwly (65. Rüegsegger), Pereira; Konopek (75. Ajeti), Briner, Miani (65. Neto); Dangubic. Bemerkungen: Basel ohne Moulin, Okafor, Schweizer, Vukelic (alle verletzt), Wetz, Winkler (beide gesperrt), Hajdari (krank), Havales und Kayombo (beide kein Aufgebot). Breitenrain ohne Freiburghaus, Hochuli, Maksuti, Ochsenbein und Zubaku (alle verletzt). – Verwarnungen: 39. Konopek, 44. Eraslan, 45.+3 Fazlic (alle Foul), 92. Hornung (Unsportlichkeit). – Krasniqi verletzt ausgeschieden.

Black Stars trifft mal wieder, verliert aber dennoch

Eine genauso schwierige Aufgabe hatte das zweite Basler Promotion-League-Team, der FC Black Stars, zu bewältigen, der bei der AC Bellinzona ran musste. Der Tabellenzweite aus dem Tessin, der Breitenrain am Mittwoch zum Spitzenkampf empfängt, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte verdient mit 3:1. Die überzeugenden Tessiner schossen vor der Pause durch Tresor Samba (20.) und Emiliano Mozzone (44.) ein beruhigendes 2:0-Polster heraus und liessen sich auch nach dem Anschlusstreffer der Gäste nicht aus dem Konzept bringen. Oscar Correia brauchte nur fünf Minuten, um den Zwei-Tore-Abstand wieder herzustellen (60.).

Die Gäste, bei denen sieben potenzielle Stammspieler fehlten, machten ihre Sache aber keineswegs schlecht. Sie verschoben gut gegen den Ball, hatten schöne Kombinationen zu verzeichnen und kamen mehrfach in vielversprechende Abschlussposition. Doch gegen ein Top-Team, das den Aufstieg in die Challenge League als Ziel ausgerufen hat, war eine gute Leistung trotzdem zu wenig. Highlight aus Sicht der Basler war Atdhe Rashitis verwandelter Penalty in der 55. Minute, welcher der Black-Stars-Torlosigkeit nach 505 Minuten ein Ende setzte.

AC Bellinzona – FC Black Stars 3:1 (2:0) Comunale. – 500 Zuschauer. – Tore: 20. Samba 1:0. 44. Mozzone 2:0. 55. Rashiti (Foulpenalty) 2:1. 60. Correia 3:1. Bellinzona: Klein; Miranda, Delli Carri, Martignoni, Morgado; Centinaro; Peyretti, Mozzone (64. Hamadi), Sadrijaj, Souza (46. Correia); Samba (81. Cortelezzi). Black Stars: Oberle; Erçin, Sevinç, Spaqi, Levante (67. Ouedraogo); Mumenthaler, Adamczyk (73. Muzangu), Fazlija, Jankowski; Hänggi (38. Türkes); Rashiti (73. Ferreira). Bemerkungen: Bellinzona ohne Edgar, Magnetti, Pelloni (alle verletzt), Basic, Belometti (beide gesperrt) und Gocic (kein Aufgebot). Black Stars ohne Babovic, Covella, Edwige, Kaufmann, Mushkolaj, Zunic (alle verletzt), Spataro (gesperrt), Rosenblatt und Zatko (beide kein Aufgebot). – Verwarnungen: 4. Hänggi (Foul), 32. Rashiti (Unsportlichkeit), 64. Adamczyk, 87. Erçin, 89. Hamadi (alle Foul). – Hänggi verletzt ausgeschieden.