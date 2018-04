Fabio Celestini, wann kreuzte sich Ihr Weg erstmals mit jenem von Raphael Wicky?

Das war im Cup, 1994 oder 1995. Er bei Sion, ich bei Renens. Es war im Jahr, bevor ich zu Lausanne wechselte. Er spielte da schon bei Sion als sehr junger Spieler im zentralen Mittelfeld. In der Pause wurde er ausgewechselt. Danach trafen wir uns immer wieder in der Nationalmannschaft.

Wie war er damals?

Ich schätzte ihn sehr, denn Raphi war immer gut gelaunt und trotzdem sehr ehrgeizig. Er hat immer alles gegeben und war so etwas wie ein Bindeglied zwischen Romands und Deutschschweizern. Er gehörte keiner Gruppe wirklich an, verstand sich mit allen. So einen Menschen willst du in einer Gruppe haben.

Und wie verstehen Sie sich heute?

Wir haben wenig Kontakt. Aber ich freue mich, wenn auf der Bank nebenan ein bekanntes Gesicht sitzt. Nicht nur bei Raphi, auch Massimo Lombardo, Ludovic Magnin oder Murat und Hakan Yakin. Es ist schön, sie alle in der Super League als Trainer wieder zu sehen.

Sie sind beide noch jung und gehören trotzdem schon zu den dienstältesten Trainern. Was halten Sie davon?

Die Arbeit von Trainern wird meines Erachtens zu oft nur an Resultaten gemessen. Wird Rang X nicht erreicht, dann muss der Trainer dranglauben. Man hat keine Projekte. Alain Joseph hat das nie gemacht. So haben wir es mit wenig Mitteln ziemlich weit gebracht.

Jetzt aber hat Lausanne Geld.

Noch haben wir das kleinste Budget der Liga. Aber das wird sich ändern. Aber uns steht noch viel bevor. Und zuerst müssen wir den Klassenerhalt schaffen.