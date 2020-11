Zwischen Kletterspass und Quartiertreff: Das ist Basels neue Boulderhalle

Mit Bouldern das soziale Miteinander stärken. Das ist das Ziel des Teams, das hinter der neuen Boulderhalle ELYS im VoltaNord-Areal steht. Auf dem ehemaligen Industrieareal soll nämlich ein neues Quartier entstehen, mit sowohl Gewerbe- als auch Wohnraum. Für dieses Quartier hat das fünfköpfige Team Paul Kramkowski, Jürgen Funck, Till Schmidlin, Moritz Schmidlin, Oliver Zgorelec 2018 eine Ausschreibung der Stadt Basel gewonnen und damit grünes Licht für die Boulderhalle sowie einen Vertrag über 20 Jahre bekommen.

Die Zuversicht bleibt trotz Corona

Somit hat das Team auch genügend Zeit, das ambitionierte Projekt umzusetzen, auch wenn die Pläne erst einmal nur in der nahen Zukunft liegen. Das konkrete Vorhaben wurde 2019 entwickelt. Im Juli dieses Jahres wurde mit dem Bauen begonnen, bis zum 1. Dezember sollen die Arbeiten beendet sein. Dann nämlich soll die Halle ihre Tore für Besucher öffnen. Sofern dem Ganzen wegen der Coronapandemie kein Riegel vorgeschoben wird. Nach aktuellen Auflagen dürfte die Halle mit Hygiene-Auflagen geöffnet werden. Ob das mit steigenden Fallzahlen so bleibt, ist unsicher. Die Eröffnungsfeier bleibt jedenfalls aus.



«Der Beginn der Pandemie hat uns gestresst», so Schmidlin. Das hat sich auch in der Finanzierung gezeigt, die auf drei Säulen beruht. Neben Eigenkapital setzt das Team auf Privatdarlehen beziehungsweise Crowdfunding. Sollte danach noch etwas fehlen, wolle man auf Bankdarlehen zurückgreifen. Gerade wegen Corona lief das Crowdfunding zunächst schleppend, weil die Leute skeptisch waren, ob das Vorhaben in so schwierigen Zeiten funktioniert. Die Sorgenfalten haben sich mittlerweile aber geglättet. Mit der Zeit fanden sich immer mehr Unterstützer. Die Finanzierung scheint vorerst sichergestellt.



Das soziale Element als wichtiger Teil



Der Stress ist mittlerweile vor allem der Zuversicht gewichen, auch wenn es noch einiges zu tun gibt. Denn die ELYS Boulderloft hat mehr vor, als nur eine Halle zum Bouldern zu liefern. «Es soll ein Begegnungsraum entstehen», wie das Team immer wieder betont. Für das Quartier, aber auch für die Stadt. So gibt es neben dem Bouldern ein Gastronomie-Angebot, eine Yoga-Ecke oder einen Fitnessbereich. Zusätzlich entsteht eine «Bewegungslandschaft» für Kinder und Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, die aber frühestens im Februar eröffnet werden soll. Auch hier zeigt sich das soziale Element, das bei diesem Projekt ein wichtiger Teil sein soll. Neben dem Vorhaben, das Bouldern als Breitensport zu etablieren.