Basketball Die Flügel der Starwings halten nicht bis zum Schluss Die Starwings verlieren das dritte Spiel der Playoff-Viertelfinals zu Hause gegen Massagno knapp mit 66:71.

Thomas Rutherford (mitte) und Devin Cooper (rechts) müssen sich mit den Starwings gegen die Favoriten geschlagen geben. Bild: keystone

Matchball Massagno lautet die Ausgangslage vor dem dritten Spiel in der Basketball-SBL-Playoff-Serie Starwings Regio Basel gegen Massagno. Die Tessiner konnten bereits die ersten beiden Spiele der Best-of-Five-Serie für sich entscheiden und drängten damit die Wings mit dem Rücken an die Wand. Um die Serie doch noch zu drehen und die Chance auf das Weiterkommen zu wahren, müssen den Starwings wortwörtlich Flügel wachsen.

In den ersten beiden Spielen war dies den Basketballern aus Birsfelden zeitweise gelungen. In diesen Momenten spielten sie mit dem Favoriten auf Augenhöhe und stellten ihr Können unter Beweis. Dabei zeigten sie, dass sie durchaus in der Lage waren, guten Basketball zu zeigen, aber nicht über 40 Minuten hinweg.

An Konstanz mangelte es den Starwings bereits die ganze Saison über, vor allem verursacht durch unterbrochene Routinen, sagte Starwings-Präsident Pascal Donati im Vorfeld der Serie. Corona, Grippe, Verletzungen – die Starwings blieben diese Saison vor nichts verschont. Dass sie trotz all den Umständen und der Tatsache, dass sie einen Altersdurchschnitt von 24 Jahren haben über eine gewisse Zeit mit einem Team «der grossen Drei» mithalten können, zeigt die Qualität des Teams.

Wieder ein Start auf Augenhöhe

Wie in den letzten beiden Spielen rufen die Starwings zu Beginn eine starke Leistung ab. Vor allem Thomas Rutherford zeigt immer wieder, warum er der beste Rebounder der Saison ist. Sein zwischenzeitlicher Ausfall über sechs Wochen während der Qualifikationsphase war während dieser Spiele deutlich zu spüren. Dass er nun wieder vollständig fit ist, steigert die Leistung des Teams sichtlich. Über weite Teile des Spiels können die Starwings so mit dem Favoriten mithalten, sind phasenweise sogar besser.

Kurzzeitig wachsen die Starwings über sich hinaus

Am Anfang des zweiten Viertels zeigen sich eindrucksvoll die Qualitäten der Starwings. Ein Dunk zum 21:17 von Dylan Schommer versetzt die Halle kurzzeitig in Euphorie und verleiht dem Team für kurze Zeit Flügel. Als auch der darauffolgende Dreier von Romani Hansen im Korb landet, wird die Stimmung der 250 Zuschauer immer besser. Zwei vereitelte Angriffe von Massagno und noch ein Dreier von Devin Cooper später haben sich die Wings in der Hälfte des zweiten Viertels einen Vorsprung von zehn Punkten erspielt. Bei einem Stand von 33:24 gehen die Starwings als führendes Team in die Halbzeitpause.

Coach Dragan Andrejević lobt nach dem Spiel sein Team für diesen selbstsicheren Auftritt: «Heute hat mir sehr gefallen, dass meine Spieler über weite Strecken des Spiels selbstbewusst waren.»

Zu viele Fehler kosten den Wings den Sieg

Ab der 30. Minute häufen sich dann aber die Fehler der Starwings sichtlich. Für Coach Andrejević ein Moment, um die Stimme zu erheben und Anweisungen für seine Mannschaft quer durch die ganze Halle zu rufen: «Ich habe ihnen gesagt, sie sollen fokussiert bleiben und ihre Fehler minimieren.»

Die Worte zeigen allerdings wenig Wirkung, denn es sind ebendiese Fehler, die gegen Ende das Spiel entscheiden. «Wir haben heute mit einer Sechs-Mann-Rotation gespielt. Da ist es normal, dass nach 30 Minuten die Konzentration nachlässt und man Fehler macht», nimmt der Coach seine Mannschaft in Schutz.

Denkbar knapp verlieren die Starwings das dritte Spiel der Serie mit 66:71 und scheiden damit aus den Playoffs aus. Für die Wings ist die Saison nach einer grösstenteils sehenswerten Serie damit beendet.