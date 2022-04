Basketball Ein kleines Quäntchen Glück: Die Starwings Basel erreichen die Playoffs nach einem spannenden Dreikampf am letzten Spieltag Im Wettkampf um die Playoff-Plätze stehen die Starwings trotz herber Niederlage gegen Spitzenreiter Fribourg am Ende des Tages auf Rang 7 und dürfen damit weiter um die Meisterschaft spielen. Bedanken dürfen sie sich bei den Genfern, die Basels direkten Tabellenkonkurrenten aus Boncourt besiegten.

Spannender könnte es vor dem letzten Spieltag der SBL kaum sein. Während es auf den oberen Rängen kaum noch Veränderungen geben wird, kommt es am Samstagnachmittag auf den Plätzen Sieben bis Neun zu einem spannenden Dreikampf um die Playoff-Plätze zwischen den Starwings Basel, Monthey und Boncourt. Vor dem Spieltag zeigen sich die Platzierungen und Punkte wie folgt: 7. Basel mit 35 Punkten, 8. Boncourt mit 35 Punkten und 9. Monthey mit 34. Wer am Ende des Tages auf Rang 7 und 8 steht, spielt in den Playoffs um die Meisterschaft.

Für die Starwings ergeben sich folgende vier Möglichkeiten: 1. Basel gewinnt: Playoff-Platz 7 sicher, unabhängig von den anderen beiden Ergebnissen

2. Basel und Boncourt verlieren, Monthey gewinnt: alle drei Mannschaften haben 36 Punkte und sind als «gesonderte Meisterschaft» im direkten Vergleich zu sehen. In dieser hätte Basel den ersten Platz inne, was in der Gesamttabelle den siebten Platz und damit die Playoffs bedeuten würde

3. Basel verliert, Boncourt und Monthey gewinnen: Basel ist draussen, weil Boncourt 37 Punkte hat und die Wings in der direkten Begegnung mit den dann punktgleichen (36) Jurassiern schlechter sind (1:2)

4. Basel, Boncourt und Monthey verlieren: Basel bleibt auf Playoff-Platz 7

Das, auf dem Blatt, schwerste Spiel dürften dabei die Baselbieter haben. Sie treffen zuhause auf den, in dieser Saison bisher nur einmal geschlagenen, Spitzenreiter aus Fribourg. Boncourt wird mit Genf ebenfalls keinen leichten Gegner haben. Für die Genfer geht es um den vierten Platz, der im Gegensatz zu dem fünften einen Heimvorteil in den Playoffs mit sich bringen würde. Für Monthey wird es ein vermeintlich einfacheres Spiel gegen den stark dezimierten Tabellenletzten in Lugano.

Devin Cooper will mit den Starwings die Siegesserie gegen Fribourg fortsetzen. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Nachdem die Starwings die letzten drei Spiele erfolgreich für sich entscheiden konnten und ihnen in Genf sogar ein Exploit gelang, können sie mit breiter Brust in das Spiel gegen Fribourg gehen. Präsident Pascal Donati sagt im Vorfeld: «Es ist alles möglich.»

Erstes Viertel: Drei enge Partien zu Beginn

In Baselbiet ist die Partie zu Beginn ausgeglichen, auch wenn das Heimteam einige Male unnötig ins Aus läuft und sich somit die Chance in Führung zu gehen selbst verbaut. Selbst haben sie aber Glück, dass Fribourg in der Offensive nicht treffsicher genug ist und einige Versuche neben den Korb wirft. Vor allem in der Defensive wird dann aber Fribourgs Klasse deutlich, denn die Baselbieter schaffen es oft nicht vor Ablauf der 24 Sekunden Angriffszeit den Ball im Korb unterzubringen und so steht es nach dem ersten Viertel 14:17.

Allerdings laufen die beiden anderen Partien zu Gunsten der Starwings. Genf führt nach dem ersten Viertel gegen Boncourt mit 27:20 und in Monthey geht Lugano überraschend mit einem drei Punkte Vorsprung (18:15) in die erste Pause.

Zweites Viertel: Dominanz und ein schrumpfender Vorsprung

Zu Beginn des zweiten Viertels wird nun Fribourgs Dominanz deutlich. Binnen zwei Minuten liegen die Wings schon mit acht Punkten hinten. Die Baselbieter finden keinen Weg durch die starke Defensive ihrer Gegner, die nun auch treffsicherer werden. Fribourg baut seinen Vorsprung kontinuierlich aus und jeder Fehler des Heimteams wird jetzt bestraft. Zur Halbzeit steht es hier 28:42.

Dieses Bild war im Vorfeld der Partie zu erwarten und bedeutet, dass die Starwings nun auf die Hilfe von Genf angewiesen sind. Dort schmilzt Genfs Vorsprung aber gefährlich auf drei Punkte (45:42). In Monthey hat sich das Blatt gewendet und diese gehen mit einer 36:29-Führung in die Halbzeit. Aus eigener Kraft wird Basel es nur noch durch ein Wunder schaffen, die Hoffnung ruht nun also auf den Lions aus Genf.

Drittes Viertel: Auf und davon

In Basel geht es weiter wie es im letzten Viertel aufgehört hat. Fribourg dominiert das Heimteam und der Punkteunterschied erhöht sich schnell auf 21 Punkte. Auch in Monthey erspielt sich das Heimteam eine komfortable 20-Punkte-Führung. Zu Basels Glück liegen auch die Genfer konstant mit fünf bis zehn Punkten vorne, sodass die Wings weiterhin von einem Playoff-Platz träumen können. Am Ende des dritten Viertels sind es sogar 17 Punkte Vorsprung für Genf.

Viertes Viertel: Die Spiele sind entschieden

Tabellensiebter gegen Tabellenerster: das Spiel in Baselbiet hält auch in Viertel vier was es verspricht. Die Frage ist hier nicht mehr wer gewinnt oder verliert, sondern nur noch wie hoch der Punkteunterschied am Ende sein wird. Das Gleiche gilt für das Spiel in Monthey. Und auch in Genf setzt sich der Gastgeber immer weiter ab. Sehr zur Freude der Wings, die schlussendlich zwar mit 64:88 verlieren, aber durch den Genfer 95:77-Sieg auf Rang 7 der Tabelle bleiben. Monthey gewinnt mit 90:65 und zieht damit an Boncourt vorbei auf den achten Platz.

Für die Starwings gab es gegen Fribourg nichts zu holen. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Basel hält im ersten Viertel noch gut dagegen, kann dann aber gegen die Übermacht aus Fribourg nichts ausrichten. Allerdings reicht es am Ende dank dem kleinen Quäntchen Glück aus Genf für Platz 7 und damit die Playoffs. Dort werden sie in der ersten Runde auf den Tabellenzweiten aus Massagno treffen. Die Achtplatzierten aus Monthey spielen gegen die Spitzenreiter aus Fribourg (Spieldaten folgen).