Basketball Fünfte Niederlage in Folge: Die Pleitenserie der Star Wings hält an Für die Basketballer aus Basel ist auswärts in Genf nichts zu holen. Sie verlieren am Ende deutlich mit 31:72.

Coach Dragan Andrejevic in Besprechung mit seinem Team. Bild: Keystone Martial Trezzini

Es will für die Baselbieter Starwings einfach nicht laufen. Am Samstagnachmittag holt sich das Team die fünfte Niederlage in Folge ab. Das letzte Qualifikationsspiel vor der Zwischenrunde endet für den Underdog gegen Genf mit einer deutlichen 31:72-Klatsche.

Im ersten Viertel werden gerade einmal 19 Punkte erzielt, nur sechs davon für die Baselbieter. Das zweite Viertel ist das einzige, indem die Starwings auf eine zweistellige Punkteausbeute (11) kommen, dabei aber auch 15 Punkte zulassen. Nach der Halbzeitpause drehen die Genfer auf und bauen die Führung weiter aus. Dabei erzielen sie im dritten 20 und im vierten Viertel sogar 24 Punkte, während die Gäste gerade einmal auf neun beziehungsweise sogar nur auf fünf Punkte im letzten Viertel kommen.

Die Starwings stehen nach zwei Drittel der Quali-Phase auf dem vorletzten Rang. Doch die Hoffnung auf eine Playoff-Qualifikation ist trotz der Pleitenserie noch intakt. Monthey liegt punktgleich auf Playoff-Rang 8. Neun Spiele stehen noch an.