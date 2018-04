Seltsam ist das tatsächlich, selbst wenn das Reglement der Swiss Football League den Vereinen lediglich vorschreibt, nach dem Spiel eine Pressekonferenz durchzuführen, nicht aber im Vorfeld. Dass jedoch ein Trainer wie Murat Yakin vor der mit Spannung erwarteten Partie – rutschen die Hoppers vollends in den Abstiegskampf? – auf Tauchstation gehen kann und den Medien nicht zur Verfügung steht, wäre in einer Liga, in der sich alle Klubs wie Profivereine verhalten, unvorstellbar. Was GC tut, ist ein No-Go.

Nur Fragen zum Derby

Walther stellt sich zwar für Auskünfte zur Verfügung, doch er will ausschliesslich Fragen beantworten, die sich direkt mit dem Derby befassen. Das hört sich dann so an: Herr Walther, ist GC bereit für den Abstiegskampf? Walther: «Das ist nicht das Thema. Wir wollen das Derby gewinnen.» Herr Walther, hat Trainer Yakin recht, wenn er sagt, GC sei noch ein gutes Stück vom Abstiegskampf entfernt? Walther: «Wenn wir das Derby gewinnen, hat er recht.»

Herr Walther, wer wird das Team coachen, falls der Rekurs gegen Yakins Sperre abgelehnt wird? Walther: «Wir gehen davon aus, dass Yakin auf der Bank sitzt.» Dass GC mit Ausnahme von Nedim Bajrami personell aus dem Vollen schöpfen kann und mit Aleksandar Cvetkovic und Trent Sainsbury zwei länger verletzt gewesene Akteure immer besser in Schwung kommen, interessiert angesichts der gröberen Führungsprobleme von GC nur mässig. Genauso wie die Erkenntnis, dass das Team engagiert trainiert habe . . .

Die Sitzung der Besitzer

Was die Fans und die Öffentlichkeit umtreibt, ist die Frage, was gerade und genau in der Klubführung bei GC passiert. Seit drei Monaten sind Stephan Anliker (Präsident), Heinz Spross und Peter Stüber die Besitzer von GC. In der Ausrichtung sind sie sich seither aber nicht einig geworden. Spross sträubt sich nicht gegen den Einfluss von Erich Vogel; im Gegenteil. Anlikerdagegen schon. An einer Sitzung der drei amvergangenen Donnerstag soll Spross seinen Rückzug in den Raum gestellt haben.

Und immer mehr wird auch Yakin zum Thema. Dieser hat sich mit dem fragwürdigen Umbau einer funktionieren Mannschaft in der Winterpause und mit unpassenden Äusserungen über das intellektuelle Niveau einiger Spieler im Zusammenhang mit der Affäre «Vilotic» angreifbar gemacht. «Yakins Stunden sind gezählt», hat der «Tages-Anzeiger» getitelt und auch schon Namen wie Martin Schmidt und Urs Meier als Nachfolger ins Spiel gebracht.