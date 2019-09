Schwarzes Cap, schwarzer Kapuzenpullover und schwarze Hose. Ruben Vargas hatte sich unauffällig gekleidet für seinen Tribünenplatz im Rheinparkstadion. Von dort beobachtete er den verdienten 5:0-Sieg seiner U21-Kollegen zum EM-Qualifikationsstart beim Nachbar aus Liechtenstein.

Dass er nur einen Tribünenplatz einnahm, kam überraschend. Kurzfristig hatte der Shootingstar des FC Augsburg doch nicht mitmachen dürfen. Nur gerade eineinhalb Stunden vor der Partie wurde er vom Matchblatt gestrichen. Grund: Unklarheiten in Bezug auf das Fifa-Reglement. «Im dümmsten Fall hätte eine Forfait-Niederlage drohen können», begründete Adrian Knup, der sportliche Leiter der U21. Es habe sich um einen juristischen Graubereich gehandelt: «Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir ihn doch nicht einsetzen.» Im Vorfeld habe man dies noch anders eingeschätzt.

Und noch immer wartet die Flügelzange auf erstes Spiel

Auch ohne Ruben Vargas zeigten die U21-Talente gegen Liechtenstein eine gute Leistung. Zogen die Schweizer das Tempo an, waren die Amateure vom Ländle überfordert. Am auffälligsten war dies bei Basel-Flügel Noah Okafor. Dass die Schweiz bis kurz vor der Pause auf den Führungstreffer warten musste, lag derweil an einer mangelhaften Chancenverwertung.

Dies änderte Lausanne-Stürmer Andi Zeqiri erst kurz vor und kurz nach der Pause. Seine beiden Tore sorgten für die Entscheidung. Nach einem Treffer von Dan Ndoye zum 3:0 krönte auch noch Okafor seine Leistung mit einem schönen Schlenzer zum 4:0, ehe Filip Stojilkovic in der Nachspielzeit auf 5:0 erhöht. Nicht weniger als drei Aluminiumtreffer verzeichneten die Schweizer in der Partie. So bleibt die Erkenntnis, dass sie sich diese Chancenverwertung gegen bessere Gegner nicht erlauben können. Wirklich ins Gewicht fiel zumindest gegen diesen Gegner immerhin nicht, dass der eigentliche Starspieler nicht mittun konnte.