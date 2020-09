Beim SC Bern spricht man nach dem Bundesratsentscheid Klartext: «Wir werden wohl nicht um Lohnkürzungen herumkommen.»

Liga-Direktor Denis Vaucher sagt, die Weisungen des Bundesrates entsprächen ungefähr dem, was man erwartet haben. «Aber die finanzielle Situation der Klubs ist schwierig. Am Ende der Saison werden wohl überall rund fünf Millionen fehlen.» Bundeshilfe sei deshalb unabdingbar. Aber unter Ausschluss der Solidarhaftung. Peter Müller der Geschäftsführer der SCL Tigers bestätigt diese Schätzung und geht davon aus, dass unter den gegebenen Voraussetzungen Ende Saison in Langnau tatsächlich ein Minus zwischen drei und fünf Millionen befürchtet werden muss. Die Weisung, dass zwei Drittel der Sitzplätze benützt werden dürfen, entspricht im Hockey ungefähr einer Stadionkapazität von 50 Prozent: 25 Prozent der Plätze gehen in der Regel durch die Umwandlung in Sitzplätze verloren und von diesen Sitzplätzen dürfen zwei Drittel benützt werden – das entspricht letztlich ungefähr einer Ausnützung von 50 Prozent.