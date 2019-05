Belinda Bencic, wie haben Sie die Woche zwischen Rom und Paris verbracht?

Bencic: Nach Rom war ich eine Woche in Bratislava, habe ich nicht so viel trainiert, weil ich noch erkältet war und weil ich viel gespielt habe, machte ich etwas Pause. Erst die letzten zwei, drei Tage habe ich wieder trainiert. Am Wochenende habe ich sogar frei gemacht. Ich bin erst am Donnerstag nach Paris gekommen und habe am Freitagmorgen erstmals trainiert.

Wie wohnen Sie hier in Paris?

Wir haben eine Wohnung gemietet, die sehr nahe zur Anlage liegt. Ich muss nur über die Strasse gehen, besser könnte es nicht sein, es ist wunderschön. Ich fühle mich dort sehr wohl, es ist wie im Märchen. Ursprünglich wollte ich im Hotel wohnen, aber ich konnte kurzfristig die Unterkunft von einer anderen Spielerin übernehmen. Ich mag es, nicht zu viel Zeit vor dem Turnier an einem Ort zu verbringen. Wenn ich nur trainiere, ist das schnell ermüdend. So bleibt die Vorfreude grösser und ich kann diese Euphorie in den Match reinnehmen.

Sie betonen immer wieder, dass Sie mehr auf den Körper hören und Pausen machen wollen. Ist das etwas, das Sie von Roger Federer gelernt haben?

Jeder muss seinen eigenen Weg gehen und herausfinden, was für ihn stimmt. Aber ich kann mir von Roger viel abschauen. Er ist der Meister der Planung, hört auf seinen Körper und plant seine Turniere und Trainings richtig. Wenn man 25 Turniere im Jahr spielt, kann man nicht bei jedem gleich gut sein. Ich muss noch lernen, auf den Punkt bereit zu sein. Das ist mein Ziel.