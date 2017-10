Läuft in der aktuellen Kampagne weiterhin alles nach Papierform, also setzt sich Manchester United weiterhin souverän bei allen Mannschaften durch, kann der FCB zumindest damit rechnen, international zu überwintern.

Schaffen sie in zwei Wochen im Rückspiel gegen Moskau einen Heimsieg, haben sie die Qualifikation für die K.O.-Phase der Champions League schon fast auf sicher.

Denn so schön die Erinnerungen an all die grossen Champions-League-Abende von früher auch sind, so erfolgreich wie in dieser Saison waren die Basler noch nie unterwegs. Die Siege gegen grosse Gegner dürfen sie sich auch gerne für die K.O.-Phase aufsparen.