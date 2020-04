Beste Schweizer Ruderin über ihr Training in Slowenien, egoistischen Sport und versteckte Talente

Die Schweizer Ruderzentren sind verwaist. Jeannine Gmelin aber rudert weiter. Auf dem idyllischen Lake Bohinj im slowenischen Triglav-Nationalpark zieht die 29-Jährige ihre Bahnen. Tag für Tag, Schlag um Schlag.

In Ihrem Rücken glänzen die Berge der Julischen Alpen in der Sonne, von den Bäumen zwitschern die Vögel. Da haben Sie sich ja nicht den schlechtesten Platz für Ihr Exil ausgesucht.



Jeannine Gmelin: Ja, es ist ein sehr schöner Ort. Das Wetter ist top, die Temperaturen sind angenehm. Ich habe es sehr gut hier und kann super trainieren.

Die Wochen davor waren weniger entspannt. Anfang März mussten Sie fluchtartig Italien verlassen, weil die Grenze geschlossen wurde. Wenig später erlebten Sie die gleiche Situation in München. Hätten Sie auf dieses Abenteuer gerne verzichtet?

Es war eine stressige Zeit mit einem ziemlich hohen Adrenalin-Pegel. Mein Hauptfokus lag darauf, alles dafür zu tun, damit ich so gut wie nur möglich auf die Olympischen Spiele vorbereitet bin, die im Juli hätten stattfinden sollen. Dieser Fokus wurde durch die Lage in Italien und Deutschland gefährdet, darum musste ich auch schnell reagieren und abreisen.

Im Januar waren Sie in Australien, als die verheerenden Buschbrände gewütet haben. Hadern Sie manchmal damit, was 2020 für ein verflixtes Jahr für Sie ist?

Alles ist anders gekommen, als ich es mir je hätte ausmalen können – im negativen Sinne. Es ging aber nie so weit, dass ich gesundheitlich oder persönlich so stark beeinträchtigt war, dass ich mein Ziel aus den Augen verloren hätte. Ich bin auch jemand, der daran glaubt, dass alles aus einem Grund geschieht. Jetzt sehe ich diesen Grund noch nicht, aber vielleicht in ein paar Monaten.