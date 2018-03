Auch im dritten Spiel der Halbfinalserie zwischen Titelverteidiger Bern und den ZSC Lions setzte sich der Gast durch. Die Stadtzürcher gewannen dank einem Tor in der letzten Minute 3:2. Lugano gelang in der gegen Biel ein eindrückliches Comeback. Die Tessiner drehten im dritten Duell einen 0:3-Rückstand in einen 6:3-Sieg und verkürzten in der Best-of-7-Serie auf 1:2.