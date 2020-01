Bitte nicht drängen – Daniel Yule und seine grossen Stärken

Ein Wettkampf-Typ, der den Druck braucht

Yule tut im Training alles, was es braucht. Aber den letzten Kick bekommt er erst dann, wenn es um etwas geht. «Das war schon in der Schule so. Das Lernen hat mir keinen Spass gemacht, ich hatte lieber Prüfungen», sagt der 26-Jährige. Und dort überzeugte er dann mit guten Noten. Genau wie im Skisport, wo er in den Trainings kaum einmal der Schnellste ist, dafür – gemessen an der Anzahl Weltcupsiege (4) – bereits jetzt der erfolgreichste Schweizer Slalomfahrer der Geschichte.

«Meine grösste Stärke ist mein Kopf. Ich liebe den Druck. Ich liebe es, in den ganz grossen Rennen um den Sieg zu fahren», sagt Yule. Wenn er wie in Adelboden nach Durchgang eins in Führung liegt, findet er das – entschuldigen Sie den Ausdruck – geil. Wenn anderen so richtig die Nerven flattern, lebt er auf. Genau das sind seine Momente.