CEV Challenge Cup Hochspannung im Löhrenacker: Doch am Ende scheidet Sm'Aesch gegen Lugoj aus Sm’Aesch Pfeffingen gelingt der Coup im CEV-Challenge Cup trotz heroischem Kampf mit der 1:3-Niederlage gegen Lugoj nicht.

Sm'Aesch gibt am Donnerstagabend im Löhrenacker wirklich alles, doch es sollte nicht genug sein. Archiv/ Sacha Grossenbacher

Die Stimmung im Team war schon vor Beginn dieser Partie gut. Und dies trotz dem verletzungsbedingten Ausfall von Mittelblockerin Tarah Wylie, sie wurde am Spieltag am Kreuzband operiert. «Wir wollen in die nächste Runde einziehen. Heute machen wir den Sack zu», war nicht nur von Head-Coach Andy Vollmer zu hören. An grossem Selbstvertrauen fehlte es also nicht, als sich Capitaine Madlaina Matter und ihre Teamkolleginnen anschickten, den 2:3-Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen. Doch ganz so einfach war es nicht.

Nach ausgeglichenem Beginn (10:11) zogen die Rumäninnen dank einigen Punkten von Mittelangreiferin Katarina Canak und ihrer «Riesin» Loredana Filipas (199cm) mit fünf Punkten davon (11:16). Diese Hypothek konnte das Heimteam trotz einer Leistungssteigerung nicht mehr ganz wettmachen. Somit durften sich die Gäste über den Gewinn des ersten Satzes freuen.

Ein Blitzstart gelang den Baselbieterinnen im zweiten Durchgang. Nach einem blitzsauberen Ass von Passeuse Méline Pierret erhöhten Madison Duello und Matter mit ihrer guten Blockarbeit auf 4:1. Doch die Gäste liessen sich nicht wirklich distanzieren und konnten resultatmässig zwischenzeitlich sogar wieder in Führung gehen (9:10). Dieser Rückstand war der endgültige Weckruf für Sm’Aesch, denn Jaidyn Blanchfield und Sarah Van Rooij punkteten jetzt auch und beim Spielstand von 22:19 war der Satzausgleich nicht nur greifbar nahe, sondern war nach Duellos Hammer-Smash auch Tatsache.

Auch der dritte Satz begann hoffnungsvoll. Schnell lag Sm’Aesch 8:4 vorne , doch es gab keine Anzeichen von Schockstarre bei Lugoj (11:11/18:18/ 21:21). Jetzt konnte diese spannende Volleyballpartie wirklich jeden Ausgang nehmen. Die in dieser Phase etwas clevereren Gäste holten mit einem denkbar knappen 25:23-Satzgewinn das Momentum auf ihre Seite.

Sm'Aesch lässt einen Satzball ungenutzt

Jetzt mussten die Spielerinnen von Trainer Vollmer nämlich gleich drei Sätze in Folge gewinnen, um das fast Unmögliche doch noch möglich zu machen. Und es schien fast so, als könnte der Beginn dieses Unterfangens gelingen (24:23). Doch im entscheidenden Moment legte Topskorerin Filipas ihr Veto ein und machte praktisch alle wichtigen Punkte bis zum 28:26 für ihr Team und war damit die Hauptverantwortliche für den Einzug ins Achtelfinale. Für Sm’Aesch endet damit das Europacup-Abenteuer nach nur einer Runde bereits wieder.