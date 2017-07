Cinzia Zehnder sagt: «Wer weiss, vielleicht werde ich in Zukunft nicht mehr so viele Spiele auf diesem Niveau haben.» Warum das so ist? Die Geschichte der bald 20-jährigen Zehnder erzählt etwas über die Problematik, mit der viele Fussballerinnen auch heute noch zu kämpfen haben. Zentral dabei ist die Frage: Wie viel investiere ich, um Profi-Fussballerin sein zu können? Und was erhalte ich zurück?

Kicken auf der Kuhwiese

Die Liebe zum Fussball entdeckt Zehnder im Kindergarten. Mit ihren Gspänli spielt sie in der Pause auf einem Platz, der einer Kuhwiese ziemlich ähnlich sieht. «Er war auch schräg. Wir haben jeweils gelost, wer von oben nach unten spielen darf.»

Sie bearbeitet ihre Eltern. So lange, bis diese einwilligen, dass Klein Cinzia 5-jährig in die Fussballschule darf. Eigentlich wäre der Eintritt erst ab acht möglich. «Manchmal helfen Beziehungen», sagt Zehnder und lacht.

Die Freude am Fussball wächst. Die Karriere verläuft rasant. Mit 14 wechselt Zehnder zu Kirchberg in die NLB. Ein Jahr später zum FC Zürich in die NLA. Auf den Tag genau am 15. Geburtstag ist ihr Debüt. «Wir haben 5:1 gewonnen. Aber nach 60 Minuten war ich komplett ausgelaugt.»

«Wie Ferien» oder «langweilig»?

Neben dem Fussball absolviert Cinzia Zehnder die Kantonsschule in Wil. Das bedeutet: immer wieder verzichten. Wenn Freundinnen nach dem Unterricht zum Kaffeetrinken gehen, muss sie ins Training. «Der Zug war mein zweites Zuhause.» Aber die Schule leidet nicht. Auch, weil sie schnell lernt, sich zu organisieren. «Das brauchte eiserne Disziplin. Und ich war immer auf mich alleine gestellt.»

2015 schliesst Zehnder mit der Maturität ab. Es ist erneut Zeit für einen nächsten Schritt. Sie wechselt nach Freiburg. Bundesliga. Profi. Endlich!

Zehnder freut sich auf das Abenteuer. Plötzlich ist der latente Stress weg. Ein Training am Tag. Und viel Zeit für sich selbst. «Zwei Monate fand ich es super. Es war wie Ferien. Doch dann wurde es langweilig.» Sie beginnt, Spanisch zu lernen. Absolviert einen Rettungsschwimmerkurs. Und besucht ein Pflegepraktikum, das sie auf ein Medizinstudium vorbereitet.

Von der Hand in den Mund

Sportlich läuft es zu Beginn nicht wie gewünscht. Statt Stammspielerin ist sie nur Ergänzungsspielerin. In der Rückrunde nehmen die Einsatzminuten zu. Doch es bleibt ungewohnt, so viel Zeit zu haben. «Ich habe gerne ein volles Programm. Organisiert und strukturiert», sagt sie. Also beginnt Zehnder im Sommer 2016 mit dem Medizinstudium. «Ich dachte: Schauen wir mal, wie das geht.»

Die ernüchternde Erkenntnis kommt rasch. Die Leistung auf dem Platz lässt nach. Dazu kommt eine Art Angst vor den Trainings. «Manchmal dachte ich: Ich bin ja sowieso müde – also kann ich gar nicht gut sein.» Zehnder fühlt das Leben an sich vorbeirauschen. «Ich dachte: Ich will mehr Zeit fürs Studium. Und ich will mehr Zeit für den Fussball. Aber jetzt ist beides irgendwie erzwungen.» Sechs Jahre so durchhalten? Unmöglich. Es bleibt nur ein Ausweg. Die Rückkehr nach Zürich. Der Wechsel an die Universität und zurück zum FCZ.

Natürlich, die bescheidenen Einkünfte sind mit ein Grund dafür. 1200 Euro pro Monat verdient Zehnder bei Freiburg. Dazu kommen einige Euro Punkteprämien. Wobei fast ein Drittel wieder wegfällt wegen der Steuern. «Alles in allem habe ich von der Hand in den Mund gelebt. Es hat gereicht. Aber etwas auf die Seite legen? Unmöglich!»

Ausgezogen, um die Beste zu sein

Szenenwechsel. Ramona Bachmann sitzt in einer Lounge in Zurzach. Es ist noch vor der EM. Sie erzählt von ihrem Leben bei Chelsea. Endlich findet sie bei einem Klub ein Umfeld vor, von dem sie immer geträumt hat. Ein Leben als Profi, professionell von A bis Z. Sie sagt: «Ich habe einen Erfahrungsschatz von mittlerweile zehn Jahren. So gut wie bei Chelsea habe ich mich als Fussballerin noch nie gefühlt.»