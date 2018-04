Für Washington bedeutete in den vergangenen drei Saisons unter Trainer Barry Trotz jeweils die zweite Playoff-Runde Endstation. Nun drohte den Capitals auch heuer das überraschend frühe Out, nachdem sie mit zwei Heimniederlagen gegen die nach der Qualifikation im Osten nur siebtklassierten Columbus Blue Jackets in die diesjährigen Playoffs gestartet waren. Die ersten drei Spiele wurden allesamt erst in der Verlängerung entschieden.