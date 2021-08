Los geht's im kapitalen Spiel für die Conference-League-Gruppenphase des FCB gegen Hammarby IF

Das Hinspiel im Joggeli konnte der FCB dank einem überragenden Arthur Cabral mit 3:1 gewinnen. Um sich für die Conference-League-Gruppenphase zu qualifizieren, muss der FCB auch auswärts in Stockholm ein positives Resultat mitnehmen. Die Schweden des Hammarby IF wollen aber, wie in der Runde zuvor, das Hinspielresultat zu ihren Gunsten wenden.