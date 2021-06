Conference League Am Mittwoch wird ausgelost: Auf diese Teams kann der FC Basel im Europapokal treffen BK Häcken, FK Tarpeda-BelAS Schodsina oder doch Bala Town? Bei der Auslosung der 2. Qualifikationsrunde der Conference League am Mittwoch wird dem FC Basel einer von 62 möglichen Gegnern zugelost. Auch Servette und Vaduz sind mit im Lostopf.

Valentin Stocker und Raoul Petretta wollen mit den FC Basel in die Gruppenphase. Dafür müsste der FCB drei Quali-Runden überstehen. Freshfocus

Der FC Basel ist aufgrund seiner erfolgreichen Europapokal-Vergangenheit mit einem Klub-Koeffizient von 49,00 das höchstklassierte Team in der 2. Qualifikationsrunde der neuen Conference League und deswegen natürlich gesetzt. Auf den Plätzen folgen der FC Kopenhagen und Viktoria Pilsen.

Deswegen wird dem FC Basel und übrigens auch dem Liechtensteiner Cupsieger, dem FC Vaduz, am Mittwoch, den 16. Juni, um 13.30 Uhr in Nyon eine der unten aufgelisteten ungesetzten Mannschaften zugelost. Die Spiele finden am 22. und 29. Juli statt. Sollte der FCB auf einen Gewinner der ersten Quali-Runde treffen, steht der definitive Gegner erst am 15. Juli fest.

Für die zweite Quali-Runde gibt es für den FC Basel, den FC Vaduz und das ungesetzte Servette 350'000 Euro Startgeld. Beim Erreichen der 3. Quali-Runde würden weitere 550'000 Euro fliessen. Dann steigt auch der Schweizer Cupsieger FC Luzern in den Wettbewerb ein.

Der FCB hat das Ziel herausgegeben, die Gruppenphase der Conference League zu erreichen. Das wäre vor allem finanziell eine Erleichterung. Denn neben den Uefa-Prämien steigt auch der Marktwert der Spieler stärker, wenn diese auf internationalem Parkett spielen. Ohne die Teilnahme am Europapokal fehlen die lukrativen Angebote für FCB-Spieler. Das ist zumindest in diesem Sommer so. Einzig Arthur Cabral könnte im aktuellen Transferfenster mehr als zehn Millionen einbringen, wenn sich der FCB und Nizza oder ein allfälliger anderer Interessent einigen.

Und auch in der Setzliste wird der FCB mit der Zeit zurückfallen, wenn er mehrere Male in Folge die Gruppenphase verpassen sollte. Von den fehlenden Punkten für die Fünfjahreswertung und die Schweiz ganz zu schweigen. Es herrscht also ein gewisser Druck auf dem FCB, dass er sich besser anstellt als vor einem Jahr, als gegen CSKA Sofia früher als gewünscht Schluss war.

Auf diese Teams kann der FC Basel in der zweiten Quali-Runde über den Platzierungsweg treffen (Klub-Koeffizenten 5,20 bis 1,75):

- Aris Thessaloniki (Dritter in Griechenland)



- Sieger der 1. Quali-Runde (SQ): Kuopion PS (Dritter in Finnland) – FC Noah (Zweiter in Armenien)



- FK Dinamo Brest (Vierter in Belarus)



- DAC Dunajská Streda (Zweiter in der Slowakei)



- SQ: FH Hafnarfjörður (Zweiter in Island) – Sligo Rovers FC (Vierter in Irland)



- MS Aschdod (Dritter in Israel)



- SQ: FK Sutjeska Nikšić (Zweiter in Montenegro) – FC Gagra Tiflis (Cupsieger in Georgien)



- SQ: FC Santa Coloma (Dritter in Andorra) – Mons Calpe SC (Vierter in Gibraltar)



- SQ: FK Partizani Tirana (Dritter in Albanien) – SF Sfantu Gheorghe (Sieger der Playoffs zur Conference League in Moldawien)



- Vålerenga Oslo (Dritter in Norwegen)



- BK Häcken (Dritter in Schweden)



- IF Elfsborg (Zweiter in Schweden)



- Hammarby IF (Schwedischer Cupsieger)



- Lokomotive Plowdiw (Zweiter in Bulgarien)



- Arda Kardschali (Sieger der Playoffs zur Conference League in Bulgarien)



- SQ: Europa FC (Zweiter in Gibraltar) – FK Kauno Zalgiris (Dritter in Litauen)



- SQ: KF Laçi (Vierter in Albanien) – FK Podgorica (Vierter in Montenegro)



- SQ: FC Levadia Tallinn (Estnischer Cupsieger) – St.Josephs FC (Dritter in Gibraltar)



- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Sieger der Playoffs zur Conference League in Rumänien)



- SQ: KF Drita (Zweiter im Kosovo) – FK Decic Tuzi (Dritter in Montenegro)



- FK Keşlə (Cupsieger in Aserbaidschan)



- Sumqayıt PFK (Dritter in Aserbaidschan)



- SQ: SP La Fiorita (Cupsieger in San Marino) – Birkirkara (Vierter in Malta)



- SQ: UMF ST Jarnan (Dritter in Island) – Bohemian FC (Zweiter in Irland)



- Tobyl Qostanai (Zweiter in Kasachstan)



- Schachtjor Qaraghandy (Vierter in Kasachstan)



- SQ: Puskás Akadémia FC (Zweiter in Ungarn) – Inter Turku (Zweiter in Finnland)



- Újpest Budapest (Cupsieger in Ungarn)



- FK Tarpeda-BelAS Schodsina (Dritter in Belarus)



- Raków Częstochowa (Cupsieger in Polen)



- Pogoń Stettin (Dritter in Polen)



- SQ: Śląsk Wrocław (Vierter in Polen) – Paide Linnamesskond (Zweiter in

Estland)



- SQ: Petrocub Hîncești (Zweiter in Moldawien) – FK Sileks (Cupsieger in Nordmazedonien)



- SQ: KF Shkupi (Zweiter in Nordmazedonien) – Llapi (Cupsieger im Kosovo)



- SQ: Coleraine FC (Zweiter in Nordirland) – FK Velez (Dritter in Bosnien)



- SQ: SP Tre Penne (Dritter in San Marino) – Dinamo Batumi (Zweiter in Georgien)



- SQ: NK Široki Brijeg (Vierter in Bosnien) – KF Vllaznia (Cupsieger in Albanien)



- SQ: MŠK Žilina (Sieger der Playoffs zur Conference League in der Slowakei) – Dila Gori (Dritter in Georgien)



- SQ: Bala Town (Dritter in Wales) – Larne FC (Sieger der Playoffs für die Conference League in Nordirland)



- SQ: Gżira United (Dritter in Malta) – UE Sant Julia (Cupsieger in Andorra)

FK Panevėžys (Litauischer Cupsieger)

Info: Um die Auslosung zu vereinfachen, teilt die Uefa die teilnehmenden Teams am Vorabend zufällig in Gruppen ein. Dadurch kann der FCB am Mittwoch nur noch auf acht ungesetzte Teams treffen. Sobald die Voreinteilung vorgenommen wurde, werden wir den Artikel updaten.