Der Ball im Hexenkessel rollt: Der FCB startet in Bratislava mit Offensivdrang

Nach dem 2:2 im Hinspiel des Conference-League-Achtelfinals gegen Slovan Bratislava ist die Ausgangslage noch völlig offen. Von insgesamt drei Partien gegen die Slowaken hat der FCB in dieser Saison aber noch keines gewonnen. Jetzt ist ein Sieg gefordert. Anpfiff in Brastislava ist am 18:45 Uhr.