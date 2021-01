Cuche begrüsst Feuz im Klub der Sieger und dieser löst das Eintrittsticket doppelt

Nein, zittern muss Didier Cuche noch nicht. Bis zu seinen fünf Abfahrtssiegen in Kitzbühel ist es noch ein weiter Weg. Doch Beat Feuz hat in nur drei Tagen mächtig aufgeholt und zweimal auf der Streif gewonnen. Gut für Cuche und seinen Rekord ist: In normalen Wintern wird in Kitzbühel nur eine Abfahrt gefahren. Weil aber aufgrund der Coronapandemie derzeit wenig normal ist, fanden an diesem Wochenende zwei Rennen auf der Streif statt.

Feuz konnte beide gewinnen. Am Freitag, in der Ersatzabfahrt für Wengen, schaffte er den ersehnten Premierensieg. Viermal war er in Kitzbühel zuvor schon Zweiter geworden. Endlich hatte es geklappt. Am Sonntag, nicht einmal 48 Stunden später, doppelte der 33-Jährige nach. Irgendwie unbeschreiblich sei das, sagte Feuz zum SRF. Und ergänzte: