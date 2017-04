Erstmals seit November 2015 gewann GC drei Partien in Folge. Nach St. Gallen und den Young Boys war in der 29. Runde Luzern dem lange Zeit abstiegsgefährdeten Rekordmeister nicht gewachsen. Überragend beim 4:1-Heimsieg war das Sturmduo Caio/Munas Dabbur. Caio schoss die ersten beiden Tore nach Vorlage von Dabbur (15. und 30.) und bereitete in der 66. Minute das 4:1 des israelischen Rückkehrers mit einem feinen Pass in den Lauf vor.