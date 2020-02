«Dafür gibt es nur ein Wort: Skandal!» – der Streit nach dem spektakulären Match zwischen St.Gallen und YB

Wuillemin: 3:3, ein Spitzenspiel voller Spektakel und Emotionen und trotzdem habe ich nur ein Wort dafür: Skandal!

Brütsch: Warum zum Teufel? Ich habe den Fernsehapparat sehr zufrieden ausgeschaltet.

Wuillemin: Diese Penaltywiederholung ist doch ein Witz! Erstens steht der grossartige St.Galler Torhüter Zigi mit einem Hauch seines linken Fusses noch auf der Torlinie im Moment, wo Hoarau schiesst. Zweitens: Es stimmt tatsächlich, bei dieser Pingeligkeit müsste jeder verschossene Elfmeter wiederholt werden. Drittens: Kein einziger YB-Spieler reklamiert. Fazit: Wo bleibt die Liebe zum Fussball, zur Geschichte des Moments?

Brütsch: Falsch, die Bilder sprechen eine andere Sprache. Zigi verschafft sich einen Vorteil, indem er die Regeln nicht einhält. Basta!

Wuillemin: Wollen wir über den VAR reden?

Brütsch: Es ist mir ein Anliegen!

Wuillemin: Warum ist der mit Abstand beste Schiedsrichter des Landes verschachert hinter den TV-Bildschirmen im Studio von Volketswil anstatt auf dem Platz?

Brütsch: Weil er eben auch als VAR der Beste ist! Und: Wäre Sandro Schärer im Kybunpark auf dem Platz gestanden, hätte er den Penalty auch ohne VAR wiederholen lassen...

Wuillemin: Das bezweifle ich. Hingegen hätte er sich den Penalty mit Sicherheit nochmals angeschaut am Bildschirm. Item. Wo wir uns hingegen sicher einige sind: Der VAR an sich ist eine gute Sache. Und ständig wird nur über jene Szenen diskutiert, die trotz VAR strittig sind. Aber nie über all die Fehler, die er Woche für Woche zum Wohle aller korrigiert.

Brütsch: Das tut gut zu hören! Der Mensch tickt halt so: er pickt sich lieber das Schlechte heraus, anstelle des Guten. In der Bundesliga ist das besonders krass. Gerade an diesem Wochenende hat der VAR einige «Böcke» korrigiert und für deutlich mehr Gerechtigkeit gesorgt. Die Schiedsrichterbewertungen durch das Fachmagazin «Kicker »waren in der gesamten Geschichte der Bundesliga nie so gut, wie in den zweieinhalb Saisons mit dem VAR. Und dies, obwohl der «Kicker» alles andere als ein Freund des VAR ist. Das sagt doch alles!

Wuillemin: Nochmals zurück nach St.Gallen. Zwei Dinge sind untergegangen nach all dem Trubel in der Nachspielzeit. Weisst du, woran ich denke?

Brütsch: Ich vermute es! Vor seinem Kopfballtor zum 3:2 hat Görtler den YB-Verteidiger gestossen und damit entscheidend ausser Gefecht gesetzt. Und Hoarau hat dann, auf der Torlinie stehend, ganz alt ausgesehen. Diesen Ball hätten viele der Zuschauer im Stadion von der Linie spediert. Aber Hoarau hat kläglich danebengehauen.