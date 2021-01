Das Ende der «Zauberformel»: Ligabosse wollen umstrittene Reformen

Die National League, unsere höchste Eishockey-Liga, ist ein erstaunliches Erfolgsprodukt. Jahr für Jahr die weltweit zweithöchsten Zuschauerzahlen hinter der nordamerikanischen National Hockey League (NHL): Rund 7000 pro Spiel und eine Stadionauslastung von 90 Prozent. Dazu ein TV-Vertrag, der jede Saison rund 35 Millionen einbringt.

Zur Zauberformel gehört eine Einschränkung der ausländischen Arbeitskräfte. Nur vier Ausländer dürfen pro Mannschaft mitspielen. Dieser «Artenschutz» erlaubt es, aus einem Minimum ein Maximum herauszuholen. Die Schweizer haben in den letzten sieben Jahren zweimal den WM-Final erreicht. Obwohl es bei uns nicht einmal halb so viele lizenzierte Spieler gibt wie bei den Grossen. Die finanzielle Situation ist erstaunlich stabil: Seit Einführung der Playoffs (1986) hat kein Klub der höchsten Spielklasse seine Zugehörigkeit aus wirtschaftlichen Gründen verloren.

Reformen sind also nicht notwendig. Die Erfolgsformel eines so guten Produktes sollte eigentlich nur verändert werden, wenn die sorgfältige Prüfung aller Fakten ergibt, dass alles noch besser wird. Oder mindestens hilft, das hohe Niveau zu halten. Und von den Kundinnen und Kunden begrüsst wird.

Dem Verband sollen Mittel entzogen werden

Nun haben sich die Klubpräsidenten dazu entschlossen, das Erfolgsprodukt National League von Grund auf zu verändern. Warum? Es geht um Geld. Bisher hat der Verband (Swiss Ice Hockey) die TV-Verträge ausgehandelt. Die 35 Millionen aus dem TV-Vertrag fliessen in die Verbandskasse, die Verbandsgeneräle nehmen, was sie brauchen und reichen den Rest an die Klubs weiter. Was zu byzantinischen Verhältnissen geführt hat: Der Verband gibt heute mehr als 14 Millionen für Gehälter aus.

Die Klubs haben nun entschieden, sich vom Verband zu lösen und die TV-Rechte selbst zu verkaufen. Das Geld geht künftig direkt zu den Klubgenerälen, die sich schon darauf freuen, dem Verband ein schönes Sparprogramm zu diktieren. Deshalb haben die 12 Klubs der National League eine eigenständige AG gegründet. Damit ist die höchste Liga erstmals in der Geschichte (seit 1908) juristisch vom Verband unabhängig. Dem Verband obliegt künftig noch die Ausbildung der Schiedsrichter, die Organisation des Juniorenwesens, des Frauenhockeys und der verschiedenen Nationalmannschaften.

Die sorgfältige Balance zwischen Sport und Kommerz ist dahin. Es ist das Ende der «Zauberformel». Angeführt von SCB-Mitbesitzer und Manager Marc Lüthi, Zugs Manager Patrick Lengwiler und juristisch beraten von HCD-Obmann Gaudenz Domenig und Liga-Direktor Denis Vaucher wird ein umfangreiches «Reformpaket» ausgearbeitet.

Die zentralen Punkte:

sukzessive Erhöhung auf 10 (!) ausländische Spieler pro Klub

die Abschaffung der «Lizenz-Schweizer»

und – als «Zückerli» für die «Kleinen» – die Abschaffung des Auf/Abstieges

und eine Lohnbegrenzung «Financial Fairplay».

Die Idee hinter der Erhöhung der Anzahl Ausländer: Es werde dann möglich, teure Schweizer durch billige Ausländer zu ersetzen. Das Problem: Es gibt diese billigen Ausländer gar nicht, die gut genug sind für unsere sportlich hochstehende Liga. Die Folge: eine weitere Lohntreiberei. Die «Lizenz-Schweizer» sind ausländische Spieler, die seit dem Kindesalter in der Schweiz leben und nach fünf Jahren in unseren Juniorenligen den Schweizern gleichgestellt sind.

Die Opposition formiert sich allmählich

Das Problem: Das sind grösstenteils günstige Mitläufer, die dann durch teure Ausländer ersetzt werden. Das «Financial Fairplay» sieht vor, dass ein Klub, der eine bestimmte Gesamtsumme für Löhne überschreitet, weniger aus dem Topf der TV-Gelder bekommt. Das Problem: Das wird die Grossen herzlich wenig kümmern, wenn sie grosse Transfers machen wollen. Zudem soll die eigentlich schon zu grosse Liga nach und nach auf 14 Teams aufgestockt werden.

Eigentlich hätte dieses Paket im «stillen Kämmerlein» geschnürt, von den Klubbossen bewilligt und ab der Saison 2022/23 eingeführt werden sollen. Durch Indiskretionen ist der Inhalt bekannt geworden. Die Reaktionen sind verheerend: Das gesamte sportliche Fachpersonal ist dagegen (wird aber bei einzelnen Klubs zum Schweigen verurteilt). Die zahlenden Zuschauerinnen und Zuschauer sind zu 90 Prozent ebenfalls dagegen. Was allerdings mit dem Hinweis ignoriert wird: Kein Problem, die dummen Fans haben ja gar nichts anderes und kommen trotzdem ins Stadion. Inzwischen beginnt sich unter der Führung von ZSC-Präsident Walter Frey, Langnaus Obmann Peter Jakob und Ambris Vorsitzenden Filippo Lombardi die Opposition zu formieren. Ob es gelingt, die unsinnigste Reform in der Geschichte unseres Sportes zu stoppen, ist offen.