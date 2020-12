Das Geheimnis seines Erfolgs: Warum Urs Fischer der beste Trainer der Schweiz ist – sieben Beispiele

Und weil das so ist, geht in Berlin die Angst um, dass Fischer bald weiterzieht. Zu einem Spitzenklub. Sein Vertrag jedenfalls läuft im Sommer aus. Sind die Sorgen berechtigt? Es ist eine der Fragen, die vor dem heutigen ­Derby Hertha-Union besonders interessieren. «Gerade jetzt geht es nicht um die ­Person Urs Fischer, sondern um das Derby. Und wenn es etwas zu verkünden gibt, dann werden wir das tun», sagt der Trainer. Alles andere als drei Punkte interessieren ihn nicht.

Warum Fischer in Deutschland so populär ist

Dass der Name Fischer in Fussball-Deutschland derzeit ziemlich populär ist, hat auch einen Grund neben dem Platz – ein Buch. Und vermutlich hat Fischer gar nicht bedacht, welchen Effekt so ein Werk haben könnte. Eine ganze Saison lang liessen sich Fischer und seine Mannschaft hautnah begleiten.

Immer und überall durfte der Journalist Christoph Biermann dabei sein. Entstanden ist eine grossartige Reportage («Wir werden ewig leben»), 406 Seiten, die es erlauben, zu verstehen, wie ein Bundesliga-Team funktioniert. 406 Seiten, die erklären, warum Urs ­Fischer als Trainer so erfolgreich ist, aber gleichzeitig notorisch unterschätzt wird (siehe unten).

Als es darum ging, das Projekt zu realisieren, war Fischer zunächst skeptisch. Er fragte sich, wie sich seine Arbeit wohl verändern würde, wenn ­alles, was er im intimen Rahmen sagt, öffentlich werden kann. Und was es mit den Spielern und einer Mannschaft macht, wenn die Garderobe, also das Heiligtum jeder Fussball-Gemeinschaft, zum Ort der ständigen Beobachtung verkommt. Also sagt Fischer zu Biermann: «Es wird darauf ankommen, dass niemand das Gefühl bekommt, Sie bringen Pech.»

Nun, das Gegenteil war der Fall. Als klarer Abstiegskandidat gehandelt, gelingt Fischer und Union eine Saison 2019/20, die niemand den Berlinern auch nur im Ansatz zugetraut hätte. Natürlich, es gab die eine oder andere schwierige Phase während der Saison. Aber ernsthafte Sorgen um den Verbleib in der Bundesliga? Nein. Und jetzt geht der Höhenflug einfach weiter.

Die Zeit in der Schweiz: Zwei Meistertitel und eine Enttäuschung

Fischer war es, der den FCZ letztmals in die Nähe eines Titels geführt hat (und gleichwohl entlassen wurde). Er war es, der den FC Thun so weit von den Abstiegsplätzen gehalten hat, dass man immer wieder vom «Thuner Wunder» sprach. Und er war es auch, der den FC Basel so souverän zu zwei Meistertiteln führte, dass es sogar dem Verein selbst zu lang­weilig wurde – worauf das Monster-­Gebilde FCB ohne Fischer krachend in sich zusammenfiel.

Die Stationen von Urs Fischer als Trainer: