Niemand hat an den Machthebeln des internationalen Sports eine derart grosse Präsenz wie die Schweiz. Sie stellt den Fifa-Präsidenten, den IOC-Sportdirektor und eine Rekordzahl von vier Personen unter den insgesamt 100 stimmberechtigten IOC-Mitgliedern.

Schweizer sind ebenfalls an vorderster Front involviert, wenn die «Regierung» des Internationalen Olympischen Komitees, der 14-köpfige Exekutivrat, heute in Lausanne entscheidet, wie Russland für sein Dopingprogramm bei den Winterspielen 2014 in Sotschi bestraft wird. Neben den USA stellen sie mit Fis-Präsident Gian Franco Kasper und Denis Oswald als einzige Nation zwei Exekutivmitglieder.

Sein Urteil fällt die IOC-Spitze am späten Nachmittag direkt im Anschluss an zwei Präsentationen der eingesetzten Russland-Untersuchungskommissionen – geleitet von zwei Schweizern. Eine zu den gedopten Sportlern unter dem Vorsitz von Oswald, die andere zur staatlichen Verantwortung für das Dopingprogramm mit Alt-Bundesrat Samuel Schmid an der Spitze. Russlands olympisches Schicksal liegt also quasi in Schweizer Hand.

Viele Optionen

Doch wie wird die Entscheidung lauten? Von der Maximalstrafe eines kompletten Ausschlusses über das Mitmachen von «sauberen» Athleten unter neutraler Flagge bis hin zu einer massiven Geldbusse von 100 Millionen Dollar liegen alle Optionen auf dem Tisch. Eher lächerlich scheinen Varianten wie der Verzicht auf russische Flagge oder Hymne bei Siegerehrung oder ein Ausschluss der Sportler von Eröffnungs- und Schlusszeremonie.

Die Meinungen sind gemacht. Westliche Athleten und Antidoping-Organisationen fordern mehrheitlich den Ausschluss. Viele Sportverbände stellen sich gegen eine Kollektivstrafe. Funktionäre solcher Organisationen sind es auch, die unter dem Vorsitz des deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach letztlich entscheiden werden. Die Schweizer Kasper und Oswald haben gegenüber der «Nordwestschweiz» in jüngster Vergangenheit verlauten lassen, dass sie gegen eine Kollektivbestrafung sind. Ob sich andere Exekutivmitglieder aus wenig wintersportaffinen Nationen wie Aruba, Fidschi, Guatemala oder Singapur gegen das IOC-Schwergewicht Russland stellen werden, ist fraglich.