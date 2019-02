Die erste Goldmedaille für die Schweiz an der Ski-WM in Are. Keine Überraschung, holt sie Wendy Holdener. Die Innerschweizerin startete in der Kombination als Titelverteidigerin und Topfavoritin. Und sie lieferte. Knapp zwar, am Ende liegt sie nur drei Hundertstelsekunden vor der Slowakin Petra Vlhova. Umso grösser die Erleichterung.