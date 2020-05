Der Besuch beim alten Walliser

Konferenzraum im Hotel «La Porte d’Octodure» in Martigny. Im Hintergrund das Tourbillon angedeutet, ruiniert, zerfallen. Auch das Zimmer einigermassen verwahrlost. Dunkler, hässlich gepunkteter Teppich und schwere dunkelrote Vorhänge. An den Wänden alte Bravo-Sport-Poster (Gattuso, Gekas). Mit hölzernen Schreibtischen ein Kreis gebildet, die Sitze im Abstand von zwei Metern. Darauf mit kindlicher Handschrift verfasste Namenstäfelchen, Desinfektionsmittel, Weisswein. Das Täfelchen mit der Aufschrift «C. Constantin» an einem Tisch etwas abseits. Dahinter ein goldener Thron. Stampfende Geräusche von eintretenden Männern von über fünfzig Jahren. Es wird durcheinandergeredet.

SPYCHER aufmerksam

Wo sind denn die FCL-Leute?

CONSTANTIN nebensächlich

Alpstaeg wollte eigentlich kommen. Aber nur, wenn Sawiris nicht kommt. Und Sawiris wollte kommen, wenn Alpstaeg nicht kommt. Nun ist ein Vertreter unterwegs.

GUROVITS heimlich zu Hüppi

Wie lange hat Peter Zeidler eigentlich noch Vertrag?

CONSTANTIN räuspernd

Nun ja. Vor dem entscheidenden Treffen am Freitag will ich nochmals mit euch reden. Ohne diese unfähigen Ligachefs.

SPYCHER besserwisserisch

Aber spricht bitte nicht mit den Medien über unser Treffen. In Ordnung?

CONSTANTIN amüsiert

Aber natürlich.

BURGENER auf das Handy an seinem Ohr deutend und flüsternd

Ich muss auflegen. Rufe dich nach der Sitzung zurück. Nein, keinen Fotografen schicken, das wäre zu auffällig. Okay, bis nachher.

BURGENER beschwichtigend

Das war der Karli, sorry.

CONSTANTIN bestimmt

Ich bin der Meinung, wir sollten die laufende Meisterschaft abbrechen und die neue mit zwölf Mannschaften starten.

RATCLIFFE mit englischem Akzent

Oder wir spielen fertig und stocken dann die Liga auf.

Canepa bläst Zigarrenrauch in die Runde.

SPYCHER gewissenhaft

Wir haben eine Aufstockung eben erst abgelehnt. Zudem müssen wir die Verträge mit den Fernsehsendern einhalten. Wir können die Super League nicht einfach auf zwölf Mannschaften aufstocken.

CONSTANTIN unschuldig

Warum nicht? Mit den zusätzlichen Spielen einer Zwölferliga können wir die ausgefallenen Spiele dieser Saison mehr als kompensieren. Hüppi spricht mit dem Schweizer Fernsehen …

HÜPPI sportpanoramisierend

Das ist eine super Idee, Christian!

CONSTANTIN ballt die Faust

… und ich mit Teleclub.

ALLE überrascht

Warum du?

CONSTANTIN schelmisch

Ich spreche mit Fringer, der wird schon einverstanden sein.

Sohn von Constantin klopft an die Tür, tritt ein.

DER SOHN flehend

Papa, kann ich den Privatjet haben?

CONSTANTIN wütend

Für was denn schon wieder?

DER SOHN geschäftstüchtig

Für Vertragsverhandlungen mit einem Spieler.

CONSTANTIN streng

Wen?

DER SOHN fröhlich

Kuzmanovic. Stuttgart, Florenz, Inter, Malaga. Quel bon joueur!

CONSTANTIN versöhnlich

Meinetwegen.

Sohn ab.

SUTTER nachdenklich

Ich finde, wir sollten die Saison abbrechen. Wir können momentan nicht spielen. Fussballer sind Menschen, das geht zu schnell vergessen.

LÜTHI philosophisch

Interessant, wirklich interessant.

HÜPPI verrückt lachend, linkes Auge zuckt

Der Alain wieder mit seinen Witzchen.

BURGENER lässig

Seich. Wir können problemlos wieder ins Stadion und Fussball spielen. James Bond sagt es: No time to die.

SPYCHER besserwisserisch

Und Daniel Koch vom BAG verkündete, dass wir womöglich schon im Juli vor Publikum spielen könnten.

LÜTHI kritisch

Aber wir dürfen sicher nicht das ganze Stadion füllen.

CANEPA lachend Richtung Gurovits

Das wäre für uns ein grosses Problem, gäl Andras?

GUROVITS unsicher

Da muss ich Erich fragen.

Alle verdrehen die Augen.

BURGENER verzweifelt

Dann spielen wir halt woanders. Wir brauchen die zahlende Kundschaft, ähm, Fans.

LÜTHI melancholisch

Und wo sollen wir spielen?

BURGENER angeblich scherzhaft

Ich dachte an Indien.

ALLE schockiert

Was?

BURGENER kleinlaut

Nichts, nichts.

RENZETTI trotzig

Ich glaube jedenfalls nicht, dass wir im Tessin spielen können.

HÜPPI hoffnungslos euphorisch

Ihr könnt wieder in St. Gallen spielen, in unserem wunderschönen Kybunpark. Wisst ihr, eine grün-weisse Welle schwappt über die Ostschweiz.

CONSTANTIN herrisch

Aufhören! Der FC Sion wird nicht antreten, wenn die Meisterschaft fortgesetzt wird.

CANEPA witzelnd

Ihr habt sowieso keine Spieler mehr.

CONSTANTIN bedrohlich

Aber viele Anwälte.

Alle schweigen.

CONSTANTIN zufrieden

Also, die Saison wird abgebrochen. Wie werten wir die laufende Meisterschaft?

SPYCHER eilig

Wir sollten das Klassement zur Saisonhälfte nehmen. Weil zur Saisonhälfte jeder zweimal gegen jeden gespielt hatte. Das ist fair.

LÜTHI protestierend

Sicher nicht! Nur weil ihr dann Meister wärt.

SPYCHER singt verträumt

Irgendwenn weisch genau, wo de häre ghörsch.

HÜPPI entsetzt

Das wäre eine Frechheit.

CANEPA erbost

Ein Witz!

Heusler stürmt auf die Bühne. Trägt Massanzug und einen eindrucksvollen Aktenkoffer. Setzt sich auf den verwaisten Stuhl. Entnimmt dem Aktenkoffer Ordner und Taschenrechner, kostet schliesslich die Spannung aus.

HEUSLER charismatisch

Entschuldigen Sie bitte, meine Herren. Weil sich Herrn Alpstaeg und Herrn Sawiris, naja, nicht immer ganz einig sind, bin ich nun hier.

Alle skeptisch.

HEUSLER sehr charismatisch

Ich schlage vor, wir spielen die laufende Saison fertig. Der FC Sion muss nicht antreten, steht dafür aber im Cupfinal. Thun und Xamax steigen nicht ab, weil die Super League in der kommenden Spielzeit aus zwölf Teams besteht. Lausanne und GC steigen auf. Wir führen die Final- sowie Auf- und Abstiegsrunde wieder ein. Die Challenge League wird ebenfalls auf zwölf Mannschaften aufgestockt. Entweder durch Teams, die klagen. Oder U21-Mannschaften von Super-League-Teams. So ist der Sprung zwischen U21- und A-Team nicht mehr so gross. Der Schweizer Fussballverband richtet ein Fond ein, um die Challenge League während den ersten Jahren finanziell zu unterstützen. Damit sie den Übergang schafft. Ich kandidiere als Ligapräsident. Noch Fragen?

Alle jubeln.

Heusler ab.