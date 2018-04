«Aufgrund der aktuellen sportlichen Situation hat sich die Klubführung des EHC Kloten entschieden, Headcoach Kevin Schläpfer zu suspendieren. Per sofort übernimmt André Rötheli bis Ende der laufenden Saison seinen Posten. Assistiert wird er wie beim Elite-A- Team von Felix Hollenstein und vom bisherigen Assistenzcoach Niklas Gällstedt.»

Es bedarf einer Präzisierung: Felix Hollenstein wird nicht an der Bande stehen. Er beobachtet weiterhin die Spiele von der Tribüne aus. Kevin Schläpfer ist noch am Donnerstagabend nach der Niederlage gegen Ambri zu einer Sitzung um 9.30 Uhr am nächsten Tag aufgeboten worden. Er habe nicht mit einer Entlassung gerechnet: «Vor dem Spiel in Ambri deutete noch nichts darauf hin, dass ich im Falle einer Niederlage entlassen werde.»

«In ein paar Minuten war die Sache erledigt»

Aber als er nur Präsident Hans-Ulrich Lehmann im Trainerbüro angetroffen habe, sei ihm klar gewesen, dass es vorbei ist. «In ein paar Minuten war die Sache mit einem Händedruck erledigt.» Der Baselbieter nimmt das Scheitern mit erstaunlicher Gelassenheit. «Ich habe inzwischen bereits ein paar Telefonanrufe bekommen. Kollegen, die mich besorgt fragen, wie es mir nun gehe. Es ist fast so, dass ich die anderen aufmuntern muss. Hey, ich habe im Eishockey so viel erlebt und das Eishockey hat mir so viel gegeben, dass doch eine Entlassung kein Grund ist, gleich den Kopf hängen zu lassen!»