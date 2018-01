Der vierfache Skisprung-Olympiasieger ist mittendrin in den Prüfungen, reist dafür immer wieder mal nach London. Auch im Herbst vor den Olympischen Spielen. Zwischen 12'000 und 14'000 Fragen an 14 Prüfungstagen muss beantworten, wer sich als verantwortlicher Pilot ans Steuer eines mehrmotorigen Flugzeugs setzen will. Und daneben noch hunderte von Stunden Flugerfahrung aufweisen.

Simon Ammann verfolgt die Faszination vom Fliegen seit Kindesbeinen an. Höchst erfolgreich mit zwei schmalen Latten an den Füssen bis 240 Meter durch die Luft zu segeln, reicht ihm dabei offensichtlich nicht. Ein Flugzeug muss es sein. «Lange Zeit habe ich mich aber zu wenig informiert und ging davon aus, dass dieser Traum mit meiner Sehschwäche für mich unerreichbar bleibt», sagt er.